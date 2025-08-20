Скандал з ТЦК на Волині — працівники стріляли у жінок, які відбивали чоловіка

Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: РБК-Україна

У Камінь-Каширському районі Волинської області стався інцидент між місцевими жительками та працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Конфлікт розпочався після того, як військові затримали чоловіка з інвалідністю.

Про це повідомила телекомпанія "Аверс".

Реклама

Читайте також:

Конфлікт між пенсіонерками і ТЦК на Волині

Інцидент стався у селі Нові Червища. Місцева мешканка розповіла журналістам, що представники військкомату поводилися грубо й намагалися силоміць посадити чоловіка з інвалідністю до службового транспорту.

За її словами, військові приїхали на двох автомобілях, перекрили дорогу, якою рухався чоловік на велосипеді та намагалися завести його в мікроавтобус. Жінка та її сусідка, які стали свідками події, почали вимагати відпустити затриманого, пояснюючи, що він має інвалідність. Однак працівники ТЦК їх проігнорували, тож у відповідь пенсіонерки почали жбурляти каміння у військове авто.

Після цього, за словами жінки, військові під'їхали ближче та здійснили декілька пострілів у їхній бік.

У результаті одна з пенсіонерок отримала поранення щоки. Постраждалу доправили до лікарні, де їй провели операцію.

Знімок постраждалої з кулею в щоці. Фото: кадр з відео

Як розповів сам затриманий, він має статус особи з інвалідністю від самого дитинства та мав при собі відповідні документи. Однак співробітники ТЦК спершу затримали його, а вже після перевірили наявність відстрочки. Крім того, за словами чоловіка, його вивезли за 1,5 км від села та висадили на дорозі.

Реакція Волинського ТЦК

У Волинському обласному ТЦК та СП 19 серпня надали офіційний коментар щодо інциденту. За їхньою інформацією, чоловік, якого намагалися зупинити співробітники, відмовився пред’явити документи для перевірки військово-облікових даних.

"Громадянина запросили до транспортного засобу для встановлення особи та перевірки даних. Під час верифікації документів у базі "Оберіг" підтвердилося, що він є особою з інвалідністю та має право на відстрочку від призову. Після з'ясування його статусу та перевірки відповідних документів, його було вирішено відпустити",— йдеться у заяві відомства.

Після цього, за словами ТЦК, чоловіка відпустили. При цьому у відомстві наголошують, що саме жінки першими проявили агресію та почали кидати камінням в автомобілі військових, коли чоловік ще перебував усередині.

Щодо використання зброї, то у ТЦК зазначили, що факт стрілянини наразі перевіряють правоохоронні органи.

Заява Волинського ТЦК. Фото: скриншот повідомлення у Facebook

Нагадаємо, на Закарпатті військову засудили за хабар, який вона попросила за спробу вплинути на рішення ТЦК щодо відстрочки.

А також на Полтавщині суд виніс вирок чоловіку, який проігнорував бойову повістку.