Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Камни и выстрелы — на Волыни женщины отбивали мужчину в ТЦК

Камни и выстрелы — на Волыни женщины отбивали мужчину в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 13:30
Скандал с ТЦК на Волыни — работники стреляли в женщин, которые отбивали мужчину
Работники ТЦК. Иллюстративное фото: РБК-Украина

В Камень-Каширском районе Волынской области произошел инцидент между местными жительницами и работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Конфликт начался после того, как военные задержали мужчину с инвалидностью.

Об этом сообщила телекомпания "Аверс".

Реклама
Читайте также:

Конфликт между пенсионерками и ТЦК на Волыни

Инцидент произошел в селе Новые Червища. Местная жительница рассказала журналистам, что представители военкомата вели себя грубо и пытались силой посадить мужчину с инвалидностью в служебный транспорт.

По ее словам, военные приехали на двух автомобилях, перекрыли дорогу, по которой двигался мужчина на велосипеде и пытались завести его в микроавтобус. Женщина и ее соседка, которые стали свидетелями происшествия, потребовали отпустить задержанного, объясняя, что он имеет инвалидность. Однако работники ТЦК их проигнорировали, поэтому в ответ пенсионерки начали бросать камни в военное авто.

После этого, по словам женщины, военные подъехали ближе и произвели несколько выстрелов в их сторону.

В результате одна из пенсионерок получила ранение щеки. Пострадавшую доставили в больницу, где ей провели операцию.

На Волині працівник ТЦК вистерлив у жінку
Снимок пострадавшей с пулей в щеке. Фото: кадр из видео

Как рассказал сам задержанный, он имеет статус лица с инвалидностью с самого детства и имел при себе соответствующие документы. Однако сотрудники ТЦК сперва задержали его, а уже после проверили наличие отсрочки. Кроме того, по словам мужчины, его вывезли за 1,5 км от села и высадили на дороге.

Реакция Волынского ТЦК

В Волынском областном ТЦК и СП 19 августа предоставили официальный комментарий относительно инцидента. По их информации, мужчина, которого пытались остановить сотрудники, отказался предъявить документы для проверки военно-учетных данных.

"Гражданина пригласили в транспортное средство для установления личности и проверки данных. Во время верификации документов в базе "Оберег" подтвердилось, что он является лицом с инвалидностью и имеет право на отсрочку от призыва. После выяснения его статуса и проверки соответствующих документов, его было решено отпустить", — говорится в заявлении ведомства.

После этого, по словам ТЦК, мужчину отпустили. При этом в ведомстве отмечают, что именно женщины первыми проявили агрессию и начали бросать камнями в автомобили военных, когда мужчина еще находился внутри.

Относительно использования оружия, то в ТЦК отметили, что факт стрельбы сейчас проверяют правоохранительные органы.

Скандал пенсіонерок з ТЦК на Волині - заява ТЦК
Заявление Волынского ТЦК. Фото: скриншот сообщения в Facebook

Напомним, на Закарпатье военную осудили за взятку, которую она попросила за попытку повлиять на решение ТЦК по отсрочке.

А также на Полтавщине суд вынес приговор мужчине, который проигнорировал боевую повестку.

скандал Волынская область мобилизация ТЦК и СП Волынь
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации