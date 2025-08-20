Скандал с ТЦК на Волыни — работники стреляли в женщин, которые отбивали мужчину

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: РБК-Украина

В Камень-Каширском районе Волынской области произошел инцидент между местными жительницами и работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Конфликт начался после того, как военные задержали мужчину с инвалидностью.

Об этом сообщила телекомпания "Аверс".

Конфликт между пенсионерками и ТЦК на Волыни

Инцидент произошел в селе Новые Червища. Местная жительница рассказала журналистам, что представители военкомата вели себя грубо и пытались силой посадить мужчину с инвалидностью в служебный транспорт.

По ее словам, военные приехали на двух автомобилях, перекрыли дорогу, по которой двигался мужчина на велосипеде и пытались завести его в микроавтобус. Женщина и ее соседка, которые стали свидетелями происшествия, потребовали отпустить задержанного, объясняя, что он имеет инвалидность. Однако работники ТЦК их проигнорировали, поэтому в ответ пенсионерки начали бросать камни в военное авто.

После этого, по словам женщины, военные подъехали ближе и произвели несколько выстрелов в их сторону.

В результате одна из пенсионерок получила ранение щеки. Пострадавшую доставили в больницу, где ей провели операцию.

Снимок пострадавшей с пулей в щеке. Фото: кадр из видео

Как рассказал сам задержанный, он имеет статус лица с инвалидностью с самого детства и имел при себе соответствующие документы. Однако сотрудники ТЦК сперва задержали его, а уже после проверили наличие отсрочки. Кроме того, по словам мужчины, его вывезли за 1,5 км от села и высадили на дороге.

Реакция Волынского ТЦК

В Волынском областном ТЦК и СП 19 августа предоставили официальный комментарий относительно инцидента. По их информации, мужчина, которого пытались остановить сотрудники, отказался предъявить документы для проверки военно-учетных данных.

"Гражданина пригласили в транспортное средство для установления личности и проверки данных. Во время верификации документов в базе "Оберег" подтвердилось, что он является лицом с инвалидностью и имеет право на отсрочку от призыва. После выяснения его статуса и проверки соответствующих документов, его было решено отпустить", — говорится в заявлении ведомства.

После этого, по словам ТЦК, мужчину отпустили. При этом в ведомстве отмечают, что именно женщины первыми проявили агрессию и начали бросать камнями в автомобили военных, когда мужчина еще находился внутри.

Относительно использования оружия, то в ТЦК отметили, что факт стрельбы сейчас проверяют правоохранительные органы.

Заявление Волынского ТЦК. Фото: скриншот сообщения в Facebook

Напомним, на Закарпатье военную осудили за взятку, которую она попросила за попытку повлиять на решение ТЦК по отсрочке.

А также на Полтавщине суд вынес приговор мужчине, который проигнорировал боевую повестку.