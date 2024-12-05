Як можна оновити дані в грудні 2024 - що треба знати

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Усі військовозобов’язані громадяни мають оновити свої військово-облікові дані навіть після завершення терміну, виписаного у новому законі. Відтепер це можна зробити тільки через "Резерв+".

Про це адвокат Дмитро Дончак написав на порталі b2bconsult.

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Оновлення даних триває

Військовозобов’язані громадяни України мають оновити свої військово-облікові дані. Це стосується не тільки визначених у законодавстві двох місяців навесні-влітку 2024 року, оновити дані можна і треба і після цього.

Єдина відмінність нинішнього періоду від того, який був виписаний у законі про мобілізацію, наголосив Дмитро Дончак, є лише у тому, що тепер неможливо оновити дані через ЦНАП.

"Зараз оновити дані зможете тільки через "Резерв+", — пояснив юрист.

Що буде під час зустрічі з ТЦК

Для тих військовозобов'язаних, які оновили дані, змінюється ситуація при спілкуванні із представниками ТЦК на блокпостах чи на вулиці.

Дмитро Дончак наголосив, що за наявності підтвердження щодо оновлення даних (навіть якщо таке оновлено відбулося з порушенням встановлених строків) у перевіряючих немає правових підстав для вашого затримання та примусового направлення в ТЦК

"Вам можуть тільки запропонувати добровільно проїхати з ними в ТЦК, якщо відмовитесь — можуть виписати повістку", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли перевірка працівниками ТЦК документів на вулиці є законною.

Також ми повідомляли про чотири види повісток, які не можуть вручати на вулиці.