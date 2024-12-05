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Обновление военно-учетных данных в декабре — опции у граждан

5 декабря 2024 18:35
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как можно обновить данные в декабре 2024 года - что нужно знать
Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Все военнообязанные граждане должны обновить свои военно-учетные данные даже по истечении срока, выписанного в новом законе. Теперь это можно сделать только через "Резерв+".

Об этом адвокат Дмитрий Дончак написал на портале b2bconsult.

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Военнообязанные граждане Украины должны обновить свои военно-учетные данные. Это касается не только определенных в законодательстве двух месяцев весной-летом 2024, обновить данные можно и нужно и после этого.

Единственное отличие нынешнего периода от того, который был выписан в законе о мобилизации, отметил Дмитрий Дончак, лишь в том, что теперь невозможно обновить данные через ЦПАУ.

"Сейчас обновить данные сможете только через "Резерв+", — пояснил юрист.

Что будет во время встречи с ТЦК

Для военнообязанных, которые обновили данные, меняется ситуация при общении с представителями ТЦК на блокпостах или на улице.

Дмитрий Дончак отметил, что при наличии подтверждения об обновлении данных (даже если такое обновлено произошло с нарушением установленных сроков) у проверяющих нет правовых оснований для вашего задержания и принудительного направления в ТЦК

"Вам могут только предложить добровольно проехать с ними в ТЦК, если откажетесь — могут выписать повестку", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, когда проверка работниками ТЦК документов на улице законна.

Также мы сообщали о четырех видах повесток, которые не могут вручать на улице.

военный учет ЦПАУ ТЦК и СП военнообязанные резерв

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