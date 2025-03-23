Чоловік отримав штраф від ТЦК після оновлення даних у Резерв+

Рішення судді. Фото: Pexels

У Дніпропетровській області чоловік оновив дані у Резерв+ , проте отримав штраф від ТЦК. Військовозобов'язаний звернувся до суду.

Про це стало відомо з вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У жовтні 2024 року ТЦК оштрафував чоловіка за порушення ч. 2 ст. 210 КУпАП, посилаючись на невиконання вимог щодо оновлення облікових даних. Військовозобов'язаний подав до суду, однак у задоволенні позову йому відмовили. Згодом чоловік подав апеляцію.

Під час апеляції з’ясувалося, що ТЦК допустив низку порушень. По-перше, 7 жовтня 2024 року позивача не допустили до участі у розгляді його справи, хоча він прибув до військкомату в призначений час. Це позбавило його можливості захищати свої інтереси, що суперечить ст. 268 КУпАП. По-друге, ТЦК неправильно кваліфікував правопорушення: частина 2 ст. 210-1 КУпАП передбачає повторність порушення, але минулих штрафів у позивача не було. У протоколі та постанові ТЦК не зазначено жодних доказів попереднього притягнення до відповідальності.

В апеляційному суді позивач показава свої докази того, що ще 18 травня 2024 року успішно оновив інформацію через застосунок "Резерв+". Скриншот із додатку підтверджував позначку "Дані уточнено вчасно" та статус "На обліку". Крім того, на момент розгляду справи чоловік мав дійсну відстрочку від мобілізації до 9 листопада 2024 року згідно із Законом "Про мобілізацію". Також він пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК)

Рішення суду

Апеляційний суд встановив, що:

Позивач виконав вимоги законодавства щодо оновлення даних.

Єдиним доказом правопорушення була постанова ТЦК, яка є предметом спору й не може вважатися беззаперечним доказом.

У матеріалах справи немає підтверджень того, що позивач раніше притягувався до адміністративної відповідальності за подібне правопорушення, а тому його не можна було карати за повторність.

Штраф накладено в межах санкції іншої частини статті КУпАП, що є неправомірним.

Суд ухвалив скасувати постанову ТЦК, закрити провадження у справі та стягнути з ТЦК судові витрати позивача. Чоловіку мають компенсувати 2119 грн.

Раніше на Черкащині чоловік не пішов до ТЦК, бо так йому порадили колеги. Суд його покарав.

А в Запоріжжі чоловік відмовився від мобілізації і отримав вирок суду.