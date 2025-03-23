Мужчина получил штраф от ТЦК после обновления данных в Резерв+

Решение судьи. Фото: Pexels

В Днепропетровской области мужчина обновил данные в Резерв+ , однако получил штраф от ТЦК. Военнообязанный обратился в суд.

Об этом стало известно из приговора суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В октябре 2024 года ТЦК оштрафовал мужчину за нарушение ч. 2 ст. 210 КУоАН, ссылаясь на невыполнение требований по обновлению учетных данных. Военнообязанный подал в суд, однако в удовлетворении иска ему отказали. Впоследствии мужчина подал апелляцию.

Во время апелляции выяснилось, что ТЦК допустил ряд нарушений. Во-первых, 7 октября 2024 года истца не допустили к участию в рассмотрении его дела, хотя он прибыл в военкомат в назначенное время. Это лишило его возможности защищать свои интересы, что противоречит ст. 268 КУоАП. Во-вторых, ТЦК неправильно квалифицировал правонарушение: часть 2 ст. 210-1 КУоАН предусматривает повторность нарушения, но прошлых штрафов у истца не было. В протоколе и постановлении ТЦК не указано никаких доказательств предыдущего привлечения к ответственности.

В апелляционном суде истец показал свои доказательства того, что еще 18 мая 2024 года успешно обновил информацию через приложение "Резерв+". Скриншот из приложения подтверждал отметку "Данные уточнены вовремя" и статус "На учете". Кроме того, на момент рассмотрения дела мужчина имел действительную отсрочку от мобилизации до 9 ноября 2024 года согласно Закону "О мобилизации". Также он прошел военно-врачебную комиссию (ВВК)

Решение суда

Апелляционный суд установил, что:

Истец выполнил требования законодательства по обновлению данных.

Единственным доказательством правонарушения было постановление ТЦК, которое является предметом спора и не может считаться неоспоримым доказательством.

В материалах дела нет подтверждений того, что истец ранее привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение, а потому его нельзя было наказывать за повторность.

Штраф наложен в пределах санкции другой части статьи КУоАН, что является неправомерным.

Суд постановил отменить постановление ТЦК, закрыть производство по делу и взыскать с ТЦК судебные расходы истца. Мужчине должны компенсировать 2119 грн.

Ранее в Черкасской области мужчина не пошел в ТЦК, потому что так ему посоветовали коллеги. Суд его наказал.

А в Запорожье мужчина отказался от мобилизации и получил приговор суда.