Відстрочка від мобілізації - ігнорування повістки від ТЦК

Громадянин з повісткою. Фото: УНІАН

Навіть якщо військовозобов’язаний громадянин має оформлену відстрочку від мобілізації, він має реагувати на отриману повістку від ТЦК. Особливо це потрібно зробити тоді, коли громадянину вручили мобілізаційне розпорядження, бо за ігнорування цієї повістки можна отримати кримінальне переслідування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Повістка для тих, хто з відстрочкою

В Україні триває процес загальної мобілізації, однією із головних складових частин якого є вручення повісток територіальним центром комплектування.

До юристів звернувся громадянин, який має відстрочку від мобілізації, але отримав повістку.

Чоловік поцікавився, чи потрібно йому відвідувати територіальний центр комплектування.

"Оформлена відстрочка не надає Вам права не з'являтись за повісткою", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Чому в ТЦК йти просто необхідно

Айвазян додав — ситуація ускладнюється тим, що громадянин отримав не просту повістку, а бойову (мобілізаційне розпорядження).

У такому випадку візит до територіального центру комплектування є просто необхідним.

"З урахуванням того, що Вам видавали мобілізаційне розпорядження, то неявка за останнім може потягнути кримінальну відповідальність. Тож Вам прийдеться вирішити це питання з ТЦК, аби не мати теоретично можливих проблем у майбутньому", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, що буде за відмову від повістки ТЦК — тюрма чи штраф.

Додамо, ми повідомляли про те, що територіальний центр комплектування має тільки два варіанти вручення повісток військовозобов’язаним громадянам.