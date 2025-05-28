Отсрочка от мобилизации - игнорирование повестки от ТЦК

Гражданин с повесткой. Фото: УНІАН

Даже если военнообязанный гражданин имеет оформленную отсрочку от мобилизации, он должен реагировать на полученную повестку от ТЦК. Особенно это нужно сделать тогда, когда гражданину вручили мобилизационное распоряжение, потому что за игнорирование этой повестки можно получить уголовное преследование.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Повестка для тех, кто с отсрочкой

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, одной из главных составных частей которого является вручение повесток территориальным центром комплектования.

К юристам обратился гражданин, который имеет отсрочку от мобилизации, но получил повестку.

Мужчина поинтересовался, нужно ли ему посещать территориальный центр комплектования.

"Оформленная отсрочка не дает Вам права не являться по повестке", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Почему в ТЦК идти просто необходимо

Айвазян добавил — ситуация осложняется тем, что гражданин получил не простую повестку, а боевую (мобилизационное распоряжение).

В таком случае визит в территориальный центр комплектования является просто необходимым.

"С учетом того, что Вам выдавали мобилизационное распоряжение, то неявка за последним может повлечь уголовную ответственность. Поэтому Вам придется решить этот вопрос с ТЦК, чтобы не иметь теоретически возможных проблем в будущем", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее сообщали о том, что будет за отказ от повестки ТЦК — тюрьма или штраф.

Добавим, мы сообщали о том, что территориальный центр комплектования имеет только два варианта вручения повесток военнообязанным гражданам.