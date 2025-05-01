Процес вручення повісток - яке вручення повістки є незаконнним

Вручення повістки на вулиці. Фото: "Поради юриста"

Територіальний центр комплектування має тільки два варіанти вручення повісток військовозобов’язаним громадянам. Повістка, просто вкинути у поштову скриньку, не є законною, тож її можна ігнорувати.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Як мають вручатися повістки

До юристів звернувся громадянин, який виявив повістку від ТЦК у власній поштовій скриньці.

Громадянин поцікавився, чи законним є такий крок з боку територіального центру комплектування.

"Станом на зараз існує два можливих варіанти вручення повісток", — зазначив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Це:

направлення "Укрпоштою" із повідомленням з поштовного відділення;

вручення під особистий підпис.

Коли вручення є незаконним

Щодо повістки, яка була просто вкинута у поштову скриньку, то тут, зазначив Айвазян, дії ТЦК є некоректними.

"Таке вручення повістки здійснено у спосіб, який не передбачений законодавством, а отже Ви не маєте обов'язку явки до ТЦК", — запевнив адвокат.

Юрій Айвазян додав, що дії ТЦК можна буде легко оскаржити.

"Якщо ТЦК все ж таки спробує притягнути Вас у подальшому до відповідальності за неявку по даній повістці, Ви матимете право оскаржити постанову керівника ТЦК у судовому порядку на підставі того, що ТЦК не матиме підтвердження Вашого належного оповіщення", — наголосив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити військовозобов’язаному, якщо повістку йому вручили не за місцем реєстрації.

Додамо, ми повідомляли про те, на що потрібно звертати увагу під час вручення повістки на вулиці.