Процесс вручения повесток - какое вручение повестки является незаконным

Законность вручения повестки — два пути для ТЦК
Территориальный центр комплектования имеет только два варианта вручения повесток военнообязанным гражданам. Повестка, просто брошенная в почтовый ящик, не является законной, поэтому ее можно игнорировать.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Как должны вручаться повестки
К юристам обратился гражданин, который обнаружил повестку от ТЦК в собственном почтовом ящике.
Гражданин поинтересовался, законным ли является такой шаг со стороны территориального центра комплектования.
"По состоянию на сейчас существует два возможных варианта вручения повесток", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Это:
- направление "Укрпоштою" с уведомлением из почтового отделения;
- вручение под личную подпись.
Когда вручение является незаконным
Что касается повестки, которая была просто брошена в почтовый ящик, то здесь, отметил Айвазян, действия ТЦК являются некорректными.
"Такое вручение повестки осуществлено способом, который не предусмотрен законодательством, а значит Вы не имеете обязанности явки в ТЦК", — заверил адвокат.
Юрий Айвазян добавил, что действия ТЦК можно будет легко обжаловать.
"Если ТЦК все же попытается привлечь Вас в дальнейшем к ответственности за неявку по данной повестке, Вы будете иметь право обжаловать постановление руководителя ТЦК в судебном порядке на основании того, что ТЦК не будет иметь подтверждения Вашего надлежащего оповещения", — отметил юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, что делать военнообязанному, если повестку ему вручили не по месту регистрации.
Добавим, мы сообщали о том, на что нужно обращать внимание при вручении повестки на улице.
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