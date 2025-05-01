Процесс вручения повесток - какое вручение повестки является незаконным

Вручение повестки на улице. Фото: "Поради юриста"

Территориальный центр комплектования имеет только два варианта вручения повесток военнообязанным гражданам. Повестка, просто брошенная в почтовый ящик, не является законной, поэтому ее можно игнорировать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Как должны вручаться повестки

К юристам обратился гражданин, который обнаружил повестку от ТЦК в собственном почтовом ящике.

Гражданин поинтересовался, законным ли является такой шаг со стороны территориального центра комплектования.

"По состоянию на сейчас существует два возможных варианта вручения повесток", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Это:

направление "Укрпоштою" с уведомлением из почтового отделения;

вручение под личную подпись.

Когда вручение является незаконным

Что касается повестки, которая была просто брошена в почтовый ящик, то здесь, отметил Айвазян, действия ТЦК являются некорректными.

"Такое вручение повестки осуществлено способом, который не предусмотрен законодательством, а значит Вы не имеете обязанности явки в ТЦК", — заверил адвокат.

Юрий Айвазян добавил, что действия ТЦК можно будет легко обжаловать.

"Если ТЦК все же попытается привлечь Вас в дальнейшем к ответственности за неявку по данной повестке, Вы будете иметь право обжаловать постановление руководителя ТЦК в судебном порядке на основании того, что ТЦК не будет иметь подтверждения Вашего надлежащего оповещения", — отметил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать военнообязанному, если повестку ему вручили не по месту регистрации.

Добавим, мы сообщали о том, на что нужно обращать внимание при вручении повестки на улице.