Чи можуть відмовити у бронюванні через реєстрацію у Щастинському ТЦК

Військовий облік та робота на критичному підприємстві. Фото: колаж Новини.LIVE

Реєстрація у ТЦК іншого регіону, як-от Щастинському, не може перешкоджати бронюванню на критично важливих підприємствах. Переведення на спецоблік є автоматичним, якщо працівник офіційно працевлаштований, оновив дані та не перебуває в розшуку, тому облік у військкоматі іншої області не стане цьому завадою.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на пояснення юриста Владислава Дерія.

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Облік у ТЦК в іншій області не може бути підставою для відмови у бронюванні

Військовозобов'язаний мешканець Києва зіткнувся з відмовами у працевлаштуванні на критичні підприємства та вступі до навчального закладу через те, що стоїть на обліку в Щастинському ТЦК. За словами чоловіка, роботодавці стверджували, що з такою реєстрацією оформити відстрочку неможливо.

Втім, юрист Владислав Дерій пояснює, що перебування на обліку в Щастинському ТЦК не є законною підставою для відмови у наданні броні, а звичайні критичні підприємства мають ті ж права на бронювання таких працівників, що й оборонні.

Механізм надання відстрочки регулюється пунктом 29 Порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Відповідно до цього документа, переведення на спеціальний військовий облік відбувається автоматично протягом 72 годин з моменту формування роботодавцем списку через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

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Для того, щоб забронювати працівника, він має відповідати чотирьом чітким критеріям. Перш за все, особа повинна просто перебувати на військовому обліку. Друга умова — це наявність офіційних трудових відносин із державним органом, критично важливою установою або підприємством.

Третя обов'язкова вимога передбачає, що громадянин має уточнити свої персональні дані. Останньою умовою є відсутність особи в базах розшуку. Якщо всі ці фактори збігаються, працівника зобов'язані забронювати, незалежно від того, за яким саме територіальним центром комплектування він числиться.

Новини.LIVE писали також про те, що нові співробітники призовного віку можуть отримати короткострокове бронювання мобілізації тривалістю до 45 днів з дати офіційного найму. Юристи закликають кадрові служби надсилати списки до уповноважених органів у перший робочий день та пояснили, чому це важливо.

Водночас статус опікуна дитини-сироти надає законне право на звільнення від служби, але не гарантує автоматичного захисту без відстрочки. Правозахисники надали пояснення щодо захисту прав у випадку, якщо громадянина з таким статусом уже примусово доправили до приміщення ТЦК.