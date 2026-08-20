Як дата працевлаштування впливає на тимчасову бронь на 45 днів

Військово-обліковий документ в застосунку Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Щойно працевлаштовані військовозобов'язані в Україні мають право на тимчасове бронювання терміном до 45 діб. Відлік цього часу починається з моменту укладання трудового договору, тому юристи радять роботодавцям подавати списки у перший же день роботи, щоб дати працівнику максимум часу для узгодження проблем з ТЦК.

Про це повідомили юристи Юрій Айвазян та Владислав Дерій на порталі Юристи.ua, передає Новини.LIVE.

Як працює відстрочка на 45 днів при прийомі на роботу

В українських реаліях військовозобов'язані громадяни мають можливість отримати тимчасове бронювання на своєму робочому місці, яке надається на термін до 45 днів.

Цей період держава виділяє на те, щоб людина встигла вирішити поточні бюрократичні питання, оновити облікові дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки й упорядкувати папери.

Проте фахівці звертають увагу, що тривалість цього пільгового проміжку не завжди є фіксованою і прямо залежить від моменту офіційного працевлаштування.

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Відлік 45 днів стартує саме з дня виникнення трудових відносин. Через це наявний резерв часу скорочується, якщо підприємство оформлює бронь не одразу.

Наприклад, коли після прийняття фахівця на роботу минуло вже 10 діб, термін тимчасового захисту становитиме не сорок п'ять, а лише тридцять п'ять днів. Задля максимального збереження часу юристи наголошують, що роботодавцю вкрай важливо подавати новеньких працівників на тимчасове бронювання в той самий день, коли підписується трудовий договір.

Окрім того, у громадян виникають запитання до правозахисників щодо форс-мажорних ситуацій, на вирішення яких знадобиться час.

Так громадянин поцікавився в юристів, чи врахують 10 днів на оформлення паспорта в межах бронювання та чи може за це ТЦК подати в розшук.

Владислав Дерій зазначив, що виготовлення нового документа та отримання броні є двома технічно й юридично незалежними процесами, які не суперечать одне одному.

"Для оформлення бронювання (особливо електронного, яке зараз оформлюється роботодавцями через портал "Дія") ключовим є Ваш ідентифікаційний код (РНОКПП) та статус у реєстрі "Оберіг". Ваш податковий номер при заміні паспорта залишається незмінним. Після того, як Ваш новий паспорт буде готовий, Державна міграційна служба передасть ці дані до Єдиного державного демографічного реєстру. Звідти, завдяки системі взаємодії, інформація про Ваш новий документ автоматично підтягнеться до реєстру "Оберіг". Сама по собі процедура заміни чи оновлення паспорта не є підставою для того, щоб ТЦК подав вас у розшук", — надав консультацію правознавець.

Також Новини.LIVE інформували, що механізм підтвердження статусу критично важливого підприємства виявився значно складнішим за задекларовані урядом норми. Представники українського бізнесу розповіли, які труднощі виникли під час підтвердження критичності та як довго насправді тривають перевірки.

Водночас законодавство містить низку ризиків втрати наявного бронювання, зокрема через додаткове працевлаштування військовозобов'язаного. Юристи навели приклад, як діяти, якщо чоловіку пропонують стати головою правління ОСББ, але він вже працює на роботі, де має бронь.