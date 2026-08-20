Как дата трудоустройства влияет на временную бронь на 45 дней

Военно-учетный документ в приложении «Резерв+». Фото: Новини.LIVE

Только что устроившиеся на работу военнообязанные в Украине имеют право на временное бронирование сроком до 45 суток. Отсчет этого срока начинается с момента заключения трудового договора, поэтому юристы советуют работодателям подавать списки в первый же день работы, чтобы дать работнику максимум времени для урегулирования вопросов с ТЦК.

Об этом сообщили юристы Юрий Айвазян и Владислав Дерий на портале Юристы.ua, передает Новини.LIVE.

Как работает отсрочка на 45 дней при приеме на работу

В украинских реалиях военнообязанные граждане имеют возможность получить временную бронь на своем рабочем месте, которая предоставляется на срок до 45 дней.

Этот период государство выделяет для того, чтобы человек успел решить текущие бюрократические вопросы, обновить учетные данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и привести в порядок документы.

Однако специалисты обращают внимание, что продолжительность этого льготного периода не всегда фиксирована и напрямую зависит от момента официального трудоустройства.

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Отсчет 45 дней начинается именно со дня возникновения трудовых отношений. Из-за этого имеющийся запас времени сокращается, если предприятие оформляет бронь не сразу.

Например, если после приема специалиста на работу прошло уже 10 суток, срок временной защиты составит не сорок пять, а лишь тридцать пять дней. Для максимальной экономии времени юристы подчеркивают, что работодателю крайне важно подавать заявки на временную бронь новых сотрудников в тот же день, когда подписывается трудовой договор.

Кроме того, у граждан возникают вопросы к правозащитникам относительно форс-мажорных ситуаций, на решение которых потребуется время.

Так, один гражданин поинтересовался у юристов, будут ли учтены 10 дней на оформление паспорта в рамках бронирования и может ли за это ТЦК объявить его в розыск.

Владислав Дерий отметил, что изготовление нового документа и получение бронирования — это два технически и юридически независимых процесса, которые не противоречат друг другу.

"Для оформления бронирования (особенно электронного, которое сейчас оформляется работодателями через портал "Дія") ключевым является Ваш идентификационный код (РНОКПП) и статус в реестре «Оберег». Ваш налоговый номер при замене паспорта остается неизменным. После того как Ваш новый паспорт будет готов, Государственная миграционная служба передаст эти данные в Единый государственный демографический реестр. Оттуда, благодаря системе взаимодействия, информация о Вашем новом документе автоматически поступит в реестр "Оберег". Сама по себе процедура замены или обновления паспорта не является основанием для того, чтобы ТЦК объявил вас в розыск", — прокомментировал юрист.

Также Новини.LIVE сообщали, что механизм подтверждения статуса критически важного предприятия оказался значительно сложнее, чем заявленные правительством нормы. Представители украинского бизнеса рассказали, какие трудности возникли при подтверждении критичности и как долго на самом деле длятся проверки.

В то же время законодательство содержит ряд рисков потери имеющейся брони, в частности из-за дополнительного трудоустройства военнообязанного. Юристы привели пример, как действовать, если мужчине предлагают стать председателем правления ОСМД, но он уже работает на месте, где имеет бронь.