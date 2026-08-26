Могут ли отказать в бронировании из-за регистрации в Щастинском ТЦК

Военный учет и работа на предприятии, имеющем стратегическое значение. Фото: коллаж Новини.LIVE

Регистрация в ТЦК другого региона, например, в Щастинском, не может препятствовать зачислению на критически важные предприятия. Перевод на специальный учет происходит автоматически, если работник официально трудоустроен, обновил данные и не находится в розыске, поэтому учет в военкомате другой области не станет этому препятствием.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на разъяснения юриста Владислава Дерия.

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Учет в ТЦК в другой области не может быть основанием для отказа в бронировании

Военнообязанный житель Киева столкнулся с отказами в трудоустройстве на критически важные предприятия и поступлении в учебное заведение из-за того, что состоит на учете в Щастинском ТЦК. По словам мужчины, работодатели утверждали, что с такой регистрацией оформить отсрочку невозможно.

Впрочем, юрист Владислав Дерий объясняет, что стояние на учете в Щастинском ТЦК не является законным основанием для отказа в предоставлении отсрочки, а обычные предприятия жизненно важных отраслей имеют те же права на зачисление таких работников, что и оборонные.

Механизм предоставления отсрочки регулируется пунктом 29 Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Согласно этому документу, перевод на специальный воинский учет происходит автоматически в течение 72 часов с момента формирования работодателем списка через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

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Для того чтобы забронировать работника, он должен соответствовать четырем четким критериям. Прежде всего, лицо должно просто состоять на воинском учете. Второе условие — наличие официальных трудовых отношений с государственным органом, критически важным учреждением или предприятием.

Третье обязательное требование предусматривает, что гражданин должен уточнить свои персональные данные. Последним условием является отсутствие лица в базах розыска. Если все эти факторы совпадают, работника обязаны забронировать, независимо от того, в каком именно территориальном центре комплектования он числится.

Новини.LIVE также сообщали о том, что новые сотрудники призывного возраста могут получить краткосрочную отсрочку от мобилизации сроком до 45 дней с даты официального приема на работу. Юристы призывают кадровые службы направлять списки в уполномоченные органы в первый рабочий день и объяснили, почему это важно.

В то же время статус опекуна ребенка-сироты дает законное право на освобождение от службы, но не гарантирует автоматической защиты без отсрочки. Правозащитники дали разъяснения относительно защиты прав в случае, если гражданина с таким статусом уже принудительно доставили в помещение ТЦК.