Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Учет в Щастинском ТЦК: можно ли бронировать на работе

Учет в Щастинском ТЦК: можно ли бронировать на работе

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 00:30
Могут ли отказать в бронировании из-за регистрации в Щастинском ТЦК
Военный учет и работа на предприятии, имеющем стратегическое значение. Фото: коллаж Новини.LIVE

Регистрация в ТЦК другого региона, например, в Щастинском, не может препятствовать зачислению на критически важные предприятия. Перевод на специальный учет происходит автоматически, если работник официально трудоустроен, обновил данные и не находится в розыске, поэтому учет в военкомате другой области не станет этому препятствием.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на разъяснения юриста Владислава Дерия.

Реклама

Учет в ТЦК в другой области не может быть основанием для отказа в бронировании

Военнообязанный житель Киева столкнулся с отказами в трудоустройстве на критически важные предприятия и поступлении в учебное заведение из-за того, что состоит на учете в Щастинском ТЦК. По словам мужчины, работодатели утверждали, что с такой регистрацией оформить отсрочку невозможно.

Впрочем, юрист Владислав Дерий объясняет, что стояние на учете в Щастинском ТЦК не является законным основанием для отказа в предоставлении отсрочки, а обычные предприятия жизненно важных отраслей имеют те же права на зачисление таких работников, что и оборонные.

Механизм предоставления отсрочки регулируется пунктом 29 Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Согласно этому документу, перевод на специальный воинский учет происходит автоматически в течение 72 часов с момента формирования работодателем списка через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Читайте также:

Для того чтобы забронировать работника, он должен соответствовать четырем четким критериям. Прежде всего, лицо должно просто состоять на воинском учете. Второе условие — наличие официальных трудовых отношений с государственным органом, критически важным учреждением или предприятием.

Третье обязательное требование предусматривает, что гражданин должен уточнить свои персональные данные. Последним условием является отсутствие лица в базах розыска. Если все эти факторы совпадают, работника обязаны забронировать, независимо от того, в каком именно территориальном центре комплектования он числится.

Новини.LIVE также сообщали о том, что новые сотрудники призывного возраста могут получить краткосрочную отсрочку от мобилизации сроком до 45 дней с даты официального приема на работу. Юристы призывают кадровые службы направлять списки в уполномоченные органы в первый рабочий день и объяснили, почему это важно.

В то же время статус опекуна ребенка-сироты дает законное право на освобождение от службы, но не гарантирует автоматической защиты без отсрочки. Правозащитники дали разъяснения относительно защиты прав в случае, если гражданина с таким статусом уже принудительно доставили в помещение ТЦК.

военный учет мобилизация бронирование ТЦК и СП розыск
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации