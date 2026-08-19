Помилкове місце обліку ТЦК: куди скаржитися та як діяти

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Військовозобов'язані українці дедалі частіше стикаються з раптовим переведенням до територіальних центрів комплектування в інших областях, де вони не проживають. Нерідко громадяни дізнаються про зміну органу обліку абсолютно випадково під час перевірки реєстрів, навіть якщо ніколи не жили в тих регіонах і не подавали туди за життя жодних заяв.

Поради про те, як діяти в таких ситуаціях та чому вони виникають пояснили на інформаційно-правовому порталі "Поради юриста", передає Новини.LIVE.

Чи законно приписувати людину в інший ТЦК без попередження

Під час дії загальної мобілізації в Україні почастішали випадки, коли особові справи резервістів несподівано потрапляють до підрозділів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в інших областях. Чоловіки раптово з'ясовують, що їхній облік веде установа з регіону, де вони ніколи не проживали, не мали офіційної реєстрації та куди не подавали жодних документів.

Про факт перебування у базах іншого ТЦК військовозобов'язані зазвичай дізнаються за таких обставин:

під час планової перевірки персональних відомостей через державні електронні реєстри;

у процесі спроби знятися з обліку за адресою фактичного проживання;

після отримання довідки про офіційне зняття з обліку у своєму районі, коли через деякий час система знову автоматично фіксує людину в іншій області;

без жодних офіційних викликів, попередніх сповіщень чи особистих заяв від самого громадянина.

Таке неконтрольоване переміщення облікових даних створює стан правової невизначеності та суттєво заважає законному виконанню військового обов'язку.

Читайте також:

Для відновлення коректного обліку в ТЦК юристи радять дотримуватися чіткого алгоритму:

перевірити актуальність персональних даних через доступні електронні бази;

звернутися до ТЦК за місцем своєї офіційної реєстрації для отримання письмових роз'яснень;

подати офіційну заяву про внесення виправлень до облікових документів та переведення за адресою реального проживання;

у разі бездіяльності військкомату направити звернення до Міністерства оборони України або подати позов до суду.

Щоб успішно довести неправомірність дій центрів комплектування, військовозобов'язаним необхідно завчасно подбати про наявність документів, які стануть доказами.

Юристи наголошують на важливості збереження документів про попереднє місце обліку, довідок про зняття з військового обліку, штампів і свідоцтв про реєстрацію місця проживання чи переїзд, а також будь-якого листування з ТЦК. Систематичний контроль власного облікового статусу допомагає оперативно виправити помилки в реєстрах та уникнути звинувачень у порушенні правил військового обліку.

Як писали раніше Новини.LIVE, безпідставне оголошення військовозобов'язаного в розшук через неотримання повістки підлягає правовому скасуванню, якщо фактичного відправлення документа не відбулося. Які документи треба зібрати у якості доказів та куди звертатися?

Також правознавці розповіли більше про випадки, коли ТЦК вирішує погодити надання короткострокових відстрочок на один місяць замість стандартних 90 діб для єдиних синів осіб з інвалідністю другої групи. Закон не вимагає щомісячного перепідтвердження права на звільнення від мобілізації, якщо стан здоров'я матері та відсутність інших працездатних утримувачів уже належним чином засвідчені відповідними медико-соціальними актами.

Громадяни, які перебувають за межами України з довоєнного часу, зберігають абсолютне конституційне право на безперешкодний в'їзд до країни незалежно від статусу верифікації в цифрових реєстрах. Відсутність оновлених персональних відомостей не є законною підставою для заборони перетину державного кордону на в'їзд, хоча наявність зареєстрованого розшукового запиту від військкомату може стати підставою для прикордонників залучити органи Національної поліції безпосередньо в пункті пропуску.