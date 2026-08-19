Неправильное место учета ТЦК: куда обращаться с жалобой и как действовать

Военнослужащий ВСУ. Фото: REUTERS/Алина Смутко

Военнообязанные украинцы всё чаще сталкиваются с внезапным переводом в территориальные центры комплектования в других областях, где они не проживают. Нередко граждане узнают об изменении органа учета совершенно случайно при проверке реестров, даже если никогда не жили в тех регионах и не подавали туда при жизни никаких заявлений.

Советы о том, как действовать в таких ситуациях и почему они возникают, объяснили на информационно-правовом портале «Советы юриста», передает Новини.LIVE.

Законно ли переводить человека в другой ТЦК без предупреждения

Во время действия всеобщей мобилизации в Украине участились случаи, когда личные дела резервистов неожиданно попадают в подразделения территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в других областях. Мужчины внезапно обнаруживают, что их учет ведет учреждение из региона, где они никогда не проживали, не имели официальной регистрации и куда не подавали никаких документов.

О факте нахождения в базах другого ТЦК военнообязанные обычно узнают при следующих обстоятельствах:

во время плановой проверки персональных данных через государственные электронные реестры;

в процессе попытки сняться с учета по адресу фактического проживания;

после получения справки об официальном снятии с учета в своём районе, когда через некоторое время система вновь автоматически фиксирует человека в другой области;

без каких-либо официальных вызовов, предварительных уведомлений или личных заявлений со стороны самого гражданина.

Такое неконтролируемое перемещение учетных данных создает состояние правовой неопределенности и существенно препятствует законному исполнению воинской обязанности.

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Для восстановления корректного учета в ТЦК юристы советуют придерживаться четкого алгоритма:

проверить актуальность персональных данных через доступные электронные базы;

обратиться в ТЦК по месту своей официальной регистрации для получения письменных разъяснений;

подать официальное заявление о внесении исправлений в учетные документы и переводе по адресу фактического проживания;

в случае бездействия военкомата направить обращение в Министерство обороны Украины или подать иск в суд.

Чтобы успешно доказать неправомерность действий центров комплектования, военнообязанным необходимо заранее позаботиться о наличии документов, которые станут доказательствами.

Юристы подчеркивают важность сохранения документов о предыдущем месте учета, справок о снятии с воинского учета, штампов и свидетельств о регистрации места жительства или переезде, а также любой переписки с ТЦК. Систематический контроль собственного учетного статуса помогает оперативно исправить ошибки в реестрах и избежать обвинений в нарушении правил воинского учета.

Как ранее писали Новини.LIVE, безосновательное объявление военнообязанного в розыск из-за неполучения повестки подлежит правовой отмене, если фактической отправки документа не произошло. Какие документы нужно собрать в качестве доказательств и куда обращаться?

Также правоведы рассказали подробнее о случаях, когда ТЦК принимает решение о предоставлении краткосрочных отсрочек на один месяц вместо стандартных 90 суток для единственных сыновей лиц с инвалидностью второй группы. Закон не требует ежемесячного подтверждения права на освобождение от мобилизации, если состояние здоровья матери и отсутствие других трудоспособных иждивенцев уже надлежащим образом заверены соответствующими медико-социальными актами.

Граждане, находящиеся за пределами Украины с довоенного времени, сохраняют абсолютное конституционное право на беспрепятственный въезд в страну независимо от статуса верификации в цифровых реестрах. Отсутствие обновленных персональных данных не является законным основанием для запрета на пересечение государственной границы при въезде, хотя наличие зарегистрированного розыскного запроса от военкомата может стать основанием для пограничников привлечь органы Национальной полиции непосредственно в пункте пропуска.