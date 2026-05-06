Незаконне поновлення на обліку: спочатку заява в ТЦК
Якщо громадянина незаконно поновили на військовому обліку, він має повне право оскаржити це рішення. Першим кроком у такій ситуації має бути заява в ТЦК, який і поновив цю особу на обліку. Тільки після відмови центру комплектування варто подавати позов до суду.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".
Виключення з військового обліку
Військовозобов’язаний громадянин може бути виключений з військового обліку. Причин для виключення особи з обліку ТЦК може бути кілька.
Так, виключення відбувається автоматично, після досягнення граничного віку перебування в запасі (60 років). Також виключають з військового обліку громадян за станом здоров’я, коли ті не можуть проходити військову службу.
Виключення з військового обліку є процесом незворотнім. Але в останній час були помічені випадки незаконного поновлення виключених громадян на військовому обліку.
Після незаконного поновлення пишіть заяву в ТЦК
До юристів звернувся саме такий громадянин. Чоловік розповів, що був виключений з обліку кілька років тому, але в реєстрі "Оберіг" і, відповідно, застосунку "Резерв+" вказаний як військовозобов’язаний.
Громадянин поцікавився, що йому робити у такій ситуації, зокрема, чи варто відразу іти до суду. Юристи, коментуючи його випадок, наголосили, що спочатку варто спробувати вирішити це питання з територіальним центром комплектування.
Юрист Андрій Брильов у коментарі розписав цілу інструкцію для подібних ситуацій: "Перед тим, як звертатися до суду, варто звернутися до ТЦК з заявою. В ній Ви просите пояснити, чому Вас поновлено на військовому обліку і водночас просите виключити з нього. Заяву краще за все відправити поштою з описом вкладення. А коли прийде відповідь (негативна), можна звертатися до окружного адміністративного суду з позовною заявою".
Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи треба проходити щорічну ВЛК після виключення з обліку.
Якщо громадянина виключили з військового обліку через стан здоров’я, йому не потрібно щороку проходити військово-лікарську комісію. Юристи пояснили, що означає дата обмеження терміну в електронному військово-обліковому документі.
Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, навіщо виключеному з військового обліку ТЦК потрібно встановити "Резерв+".
Електронний військово-обліковий документ у вигляді застосунку "Резерв+" не є обов’язковим для тих військовозобов’язаних громадян, які отримали ще паперовий ВОД. Але, за словами юристів, у "Резерв+" є певна перевага.