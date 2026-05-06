Незаконне поновлення на обліку: спочатку заява в ТЦК

Дата публікації: 6 травня 2026 15:33
Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: Одеський ТЦК

Якщо громадянина незаконно поновили на військовому обліку, він має повне право оскаржити це рішення. Першим кроком у такій ситуації має бути заява в ТЦК, який і поновив цю особу на обліку. Тільки після відмови центру комплектування варто подавати позов до суду.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виключення з військового обліку

Військовозобов’язаний громадянин може бути виключений з військового обліку. Причин для виключення особи з обліку ТЦК може бути кілька.

Так, виключення відбувається автоматично, після досягнення граничного віку перебування в запасі (60 років). Також виключають з військового обліку громадян за станом здоров’я, коли ті не можуть проходити військову службу.

Виключення з військового обліку є процесом незворотнім. Але в останній час були помічені випадки незаконного поновлення виключених громадян на військовому обліку.

Читайте також:

Після незаконного поновлення пишіть заяву в ТЦК

До юристів звернувся саме такий громадянин. Чоловік розповів, що був виключений з обліку кілька років тому, але в реєстрі "Оберіг" і, відповідно, застосунку "Резерв+" вказаний як військовозобов’язаний.

Громадянин поцікавився, що йому робити у такій ситуації, зокрема, чи варто відразу іти до суду. Юристи, коментуючи його випадок, наголосили, що спочатку варто спробувати вирішити це питання з територіальним центром комплектування.

Юрист Андрій Брильов у коментарі розписав цілу інструкцію для подібних ситуацій: "Перед тим, як звертатися до суду, варто звернутися до ТЦК з заявою. В ній Ви просите пояснити, чому Вас поновлено на військовому обліку і водночас просите виключити з нього. Заяву краще за все відправити поштою з описом вкладення. А коли прийде відповідь (негативна), можна звертатися до окружного адміністративного суду з позовною заявою".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи треба проходити щорічну ВЛК після виключення з обліку.

Якщо громадянина виключили з військового обліку через стан здоров’я, йому не потрібно щороку проходити військово-лікарську комісію. Юристи пояснили, що означає дата обмеження терміну в електронному військово-обліковому документі.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, навіщо виключеному з військового обліку ТЦК потрібно встановити "Резерв+".

Електронний військово-обліковий документ у вигляді застосунку "Резерв+" не є обов’язковим для тих військовозобов’язаних громадян, які отримали ще паперовий ВОД. Але, за словами юристів, у "Резерв+" є певна перевага.

суд військовий облік ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
