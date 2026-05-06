Незаконное восстановление на учете: сначала заявление в ТЦК

Гражданин в территориальном центре комплектования.

Если гражданина незаконно восстановили на воинском учете, он имеет полное право обжаловать это решение. Первым шагом в такой ситуации должно быть заявление в ТЦК, который и восстановил это лицо на учете. Только после отказа центра комплектования стоит подавать иск в суд.

Исключение с воинского учета

Военнообязанный гражданин может быть исключен с воинского учета. Причин для исключения лица с учета ТЦК может быть несколько.

Так, исключение происходит автоматически, после достижения предельного возраста пребывания в запасе (60 лет). Также исключают с воинского учета граждан по состоянию здоровья, когда те не могут проходить военную службу.

Исключение с воинского учета является процессом необратимым. Но в последнее время были замечены случаи незаконного восстановления исключенных граждан на воинском учете.

После незаконного восстановления пишите заявление в ТЦК

К юристам обратился именно такой гражданин. Мужчина рассказал, что был исключен с учета несколько лет назад, но в реестре "Оберіг" и, соответственно, приложении "Резерв+" указан как военнообязанный.

Гражданин поинтересовался, что ему делать в такой ситуации, в частности, стоит ли сразу идти в суд. Юристы, комментируя его случай, отметили, что сначала стоит попробовать решить этот вопрос с территориальным центром комплектования.

Юрист Андрей Брилев в комментарии расписал целую инструкцию для подобных ситуаций: "Перед тем, как обращаться в суд, стоит обратиться в ТЦК с заявлением. В нем Вы просите объяснить, почему Вас восстановлено на воинском учете и одновременно просите исключить из него. Заявление лучше всего отправить по почте с описью вложения. А когда придет ответ (отрицательный), можно обращаться в окружной административный суд с исковым заявлением".

Если гражданина исключили с воинского учета по состоянию здоровья, ему не нужно каждый год проходить военно-врачебную комиссию. Юристы объяснили, что означает дата ограничения срока в электронном военно-учетном документе.

Электронный военно-учетный документ в виде приложения "Резерв+" не является обязательным для тех военнообязанных граждан, которые получили еще бумажный ВУД. Но, по словам юристов, у "Резерв+" есть определенное преимущество.