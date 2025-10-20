Відео
Україна
Головна ТЦК Нетолерантні до корупції — пресофіцерка про працівників ТЦК

Нетолерантні до корупції — пресофіцерка про працівників ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 04:30
Оновлено: 04:32
ТЦК відмовляються від хабарів — заява пресофіцерки
Працівники ТЦК перевіряють документи хлопця. Фото ілюстративне: Львівський обласний ТЦК та СП

Військовослужбовці ТЦК та СП зазвичай відмовляються від хабарів. Вони нетолерантні до корупції.

Про це етері Headlines Україна заявила пресофіцерка Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук. 

Читайте також:

Як працівники ТЦК та СП ставляться до хабарів 

За словами представниці військкомату, випадки, коли військовим пропонували хабарі, були й є досі. Громадяни сподіваються, що таким чином зможуть уникнути призову на військову службу.

"Військовослужбовці, які проводять групу оповіщення, є людьми, які вже пройшли бойовий шлях, здебільшого це особи з інвалідністю внаслідок війни, тому вони абсолютно нетолерантні до таких діянь: до неправомірної вигоди та хабарів", — заявила Уляна Кравчук.

Також вона додала, що весь процес оповіщення фіксують бодікамери. Якщо порушення все ж таки трапляється, інформацію про нього передають правоохоронцям.

Нагадаємо, розшук від ТЦК та СП не закривають автоматично. Йдеться навіть про випадки, коли від моменту оголошення в розшук пройшло три місяці.

Раніше військовий юрист Тарас Боровський заявив, що ТЦК безпідставно оголошують чоловіків у розшук. Йдеться навіть про громадян, які не порушували закон.

корупція хабар мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані
Василь Горенко - Редактор
Автор:
Василь Горенко
