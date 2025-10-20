Видео
Нетолерантные к коррупции — пресс-офицер о работниках ТЦК

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 04:30
обновлено: 04:32
ТЦК отказываются от взяток — заявление пресс-офицера
Работники ТЦК проверяют документы парня. Фото иллюстративное: Львовский областной ТЦК и СП

Военнослужащие ТЦК и СП обычно отказываются от взяток. Они нетолерантны к коррупции.

Об этом в эфире Headlines Украина заявила пресс-офицер Волынского областного ТЦК и СП Ульяна Кравчук.

Читайте также:

Как работники ТЦК и СП относятся к взяткам

По словам представительницы военкомата, случаи, когда военным предлагали взятки, были и есть до сих пор. Граждане надеются, что таким образом смогут избежать призыва на военную службу.

"Военнослужащие, которые проводят группу оповещения, являются людьми, которые уже прошли боевой путь, в основном это лица с инвалидностью вследствие войны, поэтому они абсолютно нетолерантны к таким деяниям: к неправомерной выгоде и взяткам", — заявила Ульяна Кравчук.

Также она добавила, что весь процесс оповещения фиксируют бодикамеры. Если нарушение все же случается, информацию о нем передают правоохранителям.

Напомним, розыск от ТЦК и СП не закрывают автоматически. Речь идет даже о случаях, когда с момента объявления в розыск прошло три месяца.

Ранее военный юрист Тарас Боровский заявил, что ТЦК безосновательно объявляют мужчин в розыск. Речь идет даже о гражданах, которые не нарушали закон.

коррупция взятка мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Василий Горенко - Редактор
Автор:
Василий Горенко
