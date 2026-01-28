Відео
Головна ТЦК Неточні дані про відстрочку — що потрібно надати в ТЦК

Неточні дані про відстрочку — що потрібно надати в ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 00:30
Відстрочка, неточні дані - як уточнити дані в ТЦК
Громадянин подає заяву в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Якщо у військовозобов’язаного громадянина, який оформив відстрочку від мобілізації, у застосунку "Резерв+" вказані неточні чи зовсім неправильні дані, він має подати заяву до територіального центру комплектування. Юристи пояснили, що варто вказати у заяві для ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Заява в ТЦК

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаних громадян чоловічої статі.

Цей процес був оголошений після запровадження на усій території країни воєнного стану.

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що змінив причину для відстрочки (здійснював догляд за батьком з інвалідністю, а коли той помер — оформив відстрочку для догляду за матір’ю, яка теж має інвалідність), але у реєстрі "Оберіг" вказані зовсім інші дані, "догляд за батьками дружини", хоча громадянин навіть не перебуває у шлюбі.

Чоловік поцікавився, що йому треба зробити у такій ситуації.

"Рекомендую подати заяву до ТЦК", — зазначив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Деталі заяви

Юрист пояснив, що треба вказати у такій заяві.

"Потрібно наголосити на необхідності внесення коректних даних про відстрочку до "Резерв+", — наголосив Айвазян.

Втім, на сам факт наявності відстрочки неточні дані не мають вплинути.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли не варто поспішати до ТЦК, помітивши у "Резерв+" неточні дані.

Додамо, ми повідомляли про те, які можуть бути проблеми у військовозобов’язаного громадянина, який має неповні дані у "Резерв+".

мобілізація відстрочка військовозобов'язані реєстр Оберіг Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
