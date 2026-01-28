Отсрочка, неточные данные - как уточнить данные в ТЦК

Гражданин подает заявление в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Если у военнообязанного гражданина, который оформил отсрочку от мобилизации, в приложении "Резерв+" указаны неточные или совсем неправильные данные, он должен подать заявление в территориальный центр комплектования. Юристы объяснили, что следует указать в заявлении для ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Заявление в ТЦК

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанных граждан мужского пола.

Этот процесс был объявлен после введения на всей территории страны военного положения.

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что изменил причину для отсрочки (осуществлял уход за отцом с инвалидностью, а когда тот умер — оформил отсрочку для ухода за матерью, которая тоже имеет инвалидность), но в реестре "Оберіг" указаны совсем другие данные, "уход за родителями жены", хотя гражданин даже не состоит в браке.

Мужчина поинтересовался, что ему надо сделать в такой ситуации.

"Рекомендую подать заявление в ТЦК", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Детали заявления

Юрист объяснил, что надо указать в таком заявлении.

"Нужно подчеркнуть необходимость внесения корректных данных об отсрочке в "Резерв+", — отметил Айвазян.

Впрочем, на сам факт наличия отсрочки неточные данные не должны повлиять.

