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Неявка до ТЦК через хворобу — чи можливо і законно це

25 вересня 2024 18:06
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повістка від ТЦК — ігнорування повістки через стан здоров'я
Громадянин в ТЦК. Фото: Вінницький ОТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язаний громадянин має право не прийти до територіального центру комплектування, якщо він захворів. Але самого факту хвороби, навіть підтвердженого документально, недостатньо — громадянин має обов’язково повідомити ТЦК про свою поважну причину.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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Військовозобов’язаний громадянин, якому надійшла повістка з ТЦК, не може її проігнорувати без поважних причин.

Однією з поважних причин, яка дозволяє не відвідувати територіальний центр комплектування, є хвороба.

Але, підкреслив Сергій Богун, сам факт хвороби ще не є підставою не ходити до ТЦК.

Лікарняного мало, треба ще поінформувати ТЦК

У територіальному центрі комплектування мають дізнатися про те, що військовозобов’язаний громадянин захворів і не може прийти у визначений у повістці термін.

"Ви повинні повідомити ТЦК про цю обставину, а також з'явитися до ТЦК протягом семи днів після закриття лікарняного", — наголосив юрист.

І у будь-якому разі, незалежно від тривалості лікарняного, громадянин має прийти до територіального центру комплектування протягом десяти днів з дати, зазначеної у повістці — за умови, що заздалегідь попередив про хворобу ТЦК.

Нагадаємо, що ми раніше писали про увесь список поважних причин для неявки до ТЦК.

Додамо, що штраф за поважну причину неявки до ТЦК вважається неправомірним, тож його можна оскаржити.

хвороба військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

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