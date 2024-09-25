Повестка от ТЦК – игнорирование повестки из-за состояния здоровья

Гражданин в ТЦК. Фото: Винницкий ОТЦК

Военнообязанный гражданин имеет право не прийти в территориальный центр комплектования, если он заболел. Но самого факта болезни, даже подтвержденного документально, недостаточно — гражданин должен обязательно уведомить ТЦК о своей уважительной причине.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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Болезнь — уважительная причина неявки в ТЦК

Военнообязанный гражданин, которому поступила повестка из ТЦК, не может ее проигнорировать без уважительных причин.

Одной из уважительных причин, позволяющей не посещать территориальный центр комплектования, является болезнь.

Но, подчеркнул Сергей Богун, сам факт болезни еще не является основанием не ходить в ТЦК.

Больничного мало, нужно еще проинформировать ТЦК

В территориальном центре комплектования должны узнать, что военнообязанный гражданин заболел и не может прийти в определенный в повестке срок.

"Вы должны сообщить ТЦК об этом обстоятельстве, а также явиться в ТЦК в течение семи дней после закрытия больничного", — подчеркнул юрист.

И в любом случае, независимо от продолжительности больничного, гражданин должен прийти в территориальный центр комплектования в течение десяти дней с даты, указанной в повестке, при условии, что заранее предупредил о болезни ТЦК.

Напомним, что мы раньше писали обо всем списке уважительных причин для неявки в ТЦК.

Добавим, что штраф за уважительную причину неявки в ТЦК считается неправомерным, поэтому его можно обжаловать.