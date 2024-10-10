Вручення повістки на роботі. Фото: "Суспільне"

Якщо у військово-облікових даних військовозобов’язаного громадянина зазначено недійсну адресу, його шукатимуть за іншими даними, зазначеними в системі "Оберіг". Це означатиме, зокрема, що громадянина знайдуть через роботодавця, і там вручать повістку.

Про це в інтерв’ю виданню "Главред" розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало.

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ТЦК використовує систему "Оберіг"

Ситуація, коли військовозобов’язаний громадянин, оновлюючи військово-облікові дані, зазначив недійсну чи неправильну адресу проживання, не є невирішуваною проблемою, підкреслив Сергій Монукало.

"Наразі система "Оберіг" дозволяє об'єднувати декілька реєстрів, у тому числі ті, які показують, де людина отримує грошове забезпечення, заробітну плату. Тоді проводиться оповіщення через підприємство — видається розпорядження, яке направляється терміновим оповіщення на це підприємство", — пояснив представник Сумського ОТЦК.

Три дні на наказ — і поліція у разі відмови

Після цього оповіщення громадянин, якого знайшли через роботодавця, у триденний термін отримує наказ про оповіщення й ознайомлюється з ним.

"Якщо людина відмовляється від повістки, то повідомляє в органи Національної поліції, і за відмову Національна поліція має право здійснити адміністративне затримання та доставку до відповідного ТЦК для проходження ВЛК", — підкреслив Монукало.

Нагадаємо, ми писали й про інші варіанти надсилання повісток людям без державної реєстрації.

Додамо, юристка пояснила, чи можуть працівники ТЦК передати повістку через родичів.