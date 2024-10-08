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Оновлення даних після досягнення 25 років — чи потрібно це

8 жовтня 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Оновлення даних в 25 років — що треба знати чоловікам
Українські призовники. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Призовники, як і військовозобов'язані громадяни, взяли участь у оновленні військово-облікових даних в 2024 році. Ті, хто пройшов цей процес, не мають оновлювати дані після досягнення 25 років і набуття статусу військовозобов’язаного.

Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.

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Оновлення даних призовниками

В Україні 2024 року пройшов масштабний процес оновлення військово-облікових даних.

У цьому процесі були задіяні не тільки військовозобов’язані, а і призовники — тобто громадяни віком від 18 до 25 років.

Чи треба оновлювати дані в 25 років

Після того, як громадянину виповнюється 25 років, він із призовника переходить у категорію військовозобов’язаного.

Та якщо він перед тим, ще у статусі призовника, оновив дані, робити це після набуття нового статусу не потрібно.

"Вказаний обов'язок Ви вже виконали. Відповідно, у Вас немає обов'язку окремо оновлювати документи по досягненню 25-річного віку", — підкреслив Андрій Топчій, відповідаючи на питання такого громадянина.

Нагадаємо, ми раніше писали, чи мають оновлювати військово-облікові дані особи з інвалідністю.

Також юрист пояснив, чи отримають повістки призовники, які не оновили дані в ТЦК.

військовий призов військовий облік мобілізація військовозобов'язані призовник

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