Оновлення даних в 25 років — що треба знати чоловікам

Оновлення даних після досягнення 25 років — чи потрібно це
Призовники, як і військовозобов'язані громадяни, взяли участь у оновленні військово-облікових даних в 2024 році. Ті, хто пройшов цей процес, не мають оновлювати дані після досягнення 25 років і набуття статусу військовозобов’язаного.
Про це на порталі b2bconsult написав юрист Андрій Топчій.
Оновлення даних призовниками
В Україні 2024 року пройшов масштабний процес оновлення військово-облікових даних.
У цьому процесі були задіяні не тільки військовозобов’язані, а і призовники — тобто громадяни віком від 18 до 25 років.
Чи треба оновлювати дані в 25 років
Після того, як громадянину виповнюється 25 років, він із призовника переходить у категорію військовозобов’язаного.
Та якщо він перед тим, ще у статусі призовника, оновив дані, робити це після набуття нового статусу не потрібно.
"Вказаний обов'язок Ви вже виконали. Відповідно, у Вас немає обов'язку окремо оновлювати документи по досягненню 25-річного віку", — підкреслив Андрій Топчій, відповідаючи на питання такого громадянина.
Нагадаємо, ми раніше писали, чи мають оновлювати військово-облікові дані особи з інвалідністю.
Також юрист пояснив, чи отримають повістки призовники, які не оновили дані в ТЦК.
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