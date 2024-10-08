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Обновление данных после достижения 25 лет — нужно ли это

8 октября 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Обновление данных в 25 лет — что нужно знать мужчинам
Украинские призывники. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Призывники, как и военнообязанные граждане, приняли участие в обновлении военно-учетных данных в 2024 году. Прошедшие этот процесс не должны обновлять данные после достижения 25 лет и обретения статуса военнообязанного.

Об этом на портале b2bconsult написал юрист Андрей Топчий.

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Обновление данных призывниками

В Украине в 2024 году прошел масштабный процесс обновления военно-учетных данных.

В этом процессе были задействованы не только военнообязанные, но и призывники, то есть граждане в возрасте от 18 до 25 лет.

Нужно ли обновлять данные в 25 лет

После того как гражданину исполняется 25 лет, он из призывника переходит в категорию военнообязанного.

Но если он прежде, еще в статусе призывника, обновил данные, делать это после обретения нового статуса не нужно.

"Указанную обязанность Вы уже выполнили. Соответственно, у Вас нет обязанности отдельно обновлять документы по достижению 25-летнего возраста", — подчеркнул Андрей Топчий, отвечая на вопросы такого гражданина.

Напомним, мы ранее писали, должны ли обновлять военно-учетные данные лица с инвалидностью.

Также юрист объяснил, получат ли повестки призывники, не обновившие данные в ТЦК.

военный призыв военный учет мобилизация военнообязанные призывник

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