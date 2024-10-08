Обновление данных в 25 лет — что нужно знать мужчинам

Обновление данных после достижения 25 лет — нужно ли это
Призывники, как и военнообязанные граждане, приняли участие в обновлении военно-учетных данных в 2024 году. Прошедшие этот процесс не должны обновлять данные после достижения 25 лет и обретения статуса военнообязанного.
Об этом на портале b2bconsult написал юрист Андрей Топчий.
Обновление данных призывниками
В Украине в 2024 году прошел масштабный процесс обновления военно-учетных данных.
В этом процессе были задействованы не только военнообязанные, но и призывники, то есть граждане в возрасте от 18 до 25 лет.
Нужно ли обновлять данные в 25 лет
После того как гражданину исполняется 25 лет, он из призывника переходит в категорию военнообязанного.
Но если он прежде, еще в статусе призывника, обновил данные, делать это после обретения нового статуса не нужно.
"Указанную обязанность Вы уже выполнили. Соответственно, у Вас нет обязанности отдельно обновлять документы по достижению 25-летнего возраста", — подчеркнул Андрей Топчий, отвечая на вопросы такого гражданина.
Напомним, мы ранее писали, должны ли обновлять военно-учетные данные лица с инвалидностью.
Также юрист объяснил, получат ли повестки призывники, не обновившие данные в ТЦК.
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