Неправильный или недействительный адрес – как ТЦК находит военнообязанного

Вручение повестки на работе. Фото: "Суспільне"

Если в военно-учетных данных военнообязанного гражданина указан недействительный адрес, его будут искать по другим данным, указанным в системе "Оберіг". Это означает, в частности, что гражданина найдут через работодателя — и там вручат повестку.

Об этом в интервью "Главреду" рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало.

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ТЦК использует систему "Оберіг"

Ситуация, когда военнообязанный гражданин, обновляя военно-учетные данные, указал недействительный или неправильный адрес проживания, не является неразрешимой проблемой, подчеркнул Сергей Монукало.

"Сейчас система "Оберіг" позволяет объединять несколько реестров, в том числе показывающих, где человек получает денежное обеспечение, заработную плату. Тогда проводится оповещение через предприятие — выдается распоряжение, которое направляется срочным оповещением на это предприятие", — пояснил представитель Сумского ОТЦК.

Три дня по приказу — и полиция в случае отказа

После этого оповещения гражданин, обнаруженный через работодателя, в трехдневный срок получает приказ об извещении и знакомится с ним.

"Если человек отказывается от повестки, то сообщает в органы Национальной полиции, и за отказ Национальная полиция имеет право осуществить административное задержание и доставку в соответствующий ТЦК для прохождения ВВК", — подчеркнул Монукало.

Напомним, мы писали и о других вариантах отправки повесток людям без государственной регистрации.

Добавим, юрист объяснила, могут ли работники ТЦК передать повестку через родственников.