Злякався за життя — яке рішення прийняв суд щодо ухилянта

Судова зала. Фото: Дніпропетровська ОВА

Покровський районний суд Дніпропетровської області засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Він категорично відмовився від мобілізації, написавши заяву про своє небажання служити.

Про це йдеться у вироку, опублікованому у Єдиному реєстрі судових рішень18 грудня.

Читайте також:

Суд над ухилянтом — що відомо

Чоловік перебуває на військовому обліку з 1995 року. У 2024 році він пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Невдовзі йому вручили повістку.

На суді обвинувачений визнав свою провину, пояснивши, що боїться за своє життя та здоров’я, і заявив про своє категоричне небажання проходити службу в ЗСУ.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову за мобілізацією) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині військовозобов'язаний подав до суду на Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Причиною стало те, що там не розглянули його документи щодо отримання відстрочки від мобілізації.

А на Полтавщині 25-річний чоловік не прийшов до ТЦК через хвору матір. Його також засудили.