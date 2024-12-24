Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Не взяв повістку через страх за життя — чи покарав суд чоловіка arrow

Не взяв повістку через страх за життя — чи покарав суд чоловіка

24 грудня 2024 22:33
Катерина Османська - Редактор
Злякався за життя — яке рішення прийняв суд щодо ухилянта
Судова зала. Фото: Дніпропетровська ОВА
Катерина Османська - Редактор

Покровський районний суд Дніпропетровської області засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Він категорично відмовився від мобілізації, написавши заяву про своє небажання служити.

Про це йдеться у вироку, опублікованому у Єдиному реєстрі судових рішень18 грудня.

Читайте також:

Суд над ухилянтом — що відомо

Чоловік перебуває на військовому обліку з 1995 року. У 2024 році він пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до служби. Невдовзі йому вручили повістку.

На суді обвинувачений визнав свою провину, пояснивши, що боїться за своє життя та здоров’я, і заявив про своє категоричне небажання проходити службу в ЗСУ.  

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову за мобілізацією) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.  

Нагадаємо, на Львівщині військовозобов'язаний подав до суду на Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Причиною стало те, що там не розглянули його документи щодо отримання відстрочки від мобілізації.

А на Полтавщині 25-річний чоловік не прийшов до ТЦК через хвору матір. Його також засудили.

суд армія мобілізація війна в Україні ТЦК та СП судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:03 ВНЗ відрахував курсанта і затребував 250 тисяч — що вирішив суд

22:47 Вивезений до РФ підліток укоротив віку — розпочато розслідування

22:33 Не взяв повістку через страх за життя — чи покарав суд чоловіка

22:33 Атака на реєстри — уряд продовжив дію бронювань від мобілізації

22:25 Карпати хочуть підписати екслідера Шахтаря

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:03 Майор з Одещини не повернувся з лікарні на службу — як покарали

Text

21:42 Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

21:25 У МЗС висловилися щодо примусового повернення біженців в Україну

20:50 Запізнився з кесаревим розтином — як у Києві суд покарав лікаря

23:03 ВНЗ відрахував курсанта і затребував 250 тисяч — що вирішив суд

22:47 Вивезений до РФ підліток укоротив віку — розпочато розслідування

22:33 Не взяв повістку через страх за життя — чи покарав суд чоловіка

22:33 Атака на реєстри — уряд продовжив дію бронювань від мобілізації

22:25 Карпати хочуть підписати екслідера Шахтаря

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:03 Майор з Одещини не повернувся з лікарні на службу — як покарали

Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

21:25 У МЗС висловилися щодо примусового повернення біженців в Україну

20:50 Запізнився з кесаревим розтином — як у Києві суд покарав лікаря

20:47 Що станеться з висновками МСЕК після 31 грудня — роз’яснення МОЗ

Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

Text

21:42 Скільки українців втратили кінцівки через війну — нардеп відповів

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу та заява Орбана — ефір Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Text

13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

Text

13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Text

10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні