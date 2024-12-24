Испугался за жизнь — какое решение принял суд по уклонению

Судебный зал. Фото: Днепропетровская ОВА

Покровский районный суд Днепропетровской области приговорил мужчину к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Он категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений 18 декабря.

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Мужчина состоит на военном учете с 1995 года. В 2024 году он прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его годным к службе.

На суде обвиняемый признал свою вину, объяснив, что боится за свою жизнь и здоровье, и заявил о своем категорическом нежелании проходить службу в ВСУ.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва по мобилизации) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области военнообязанный подал в суд на Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

А в Полтавской области 25-летний мужчина не пришел в ТЦК из-за больной матери.