На Полтавщині чоловік приніс у ТЦК підроблені документи — який вирок суду

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Полтавській області уродженець міста Харків купив через інтернет підроблену довідку військово-лікарської комісії. Після цього він намагався її завірити у територіальному центрі комплектування. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Мешканець села Смородщина цього літа через інтернет замовив підроблені документи, зокрема свідоцтва про хворобу та витяг із протоколу засідання військово-лікарської комісії, оформлені на його ім’я.

У червні біля станції метро "Студентська" у Харкові він отримав "документи" від невідомої особи. Вони нібито були видані військово-медичним клінічним центром Північного регіону. Через тиждень чоловік приніс їх до ТЦК, аби встановити відмітки про непридатність до військової служби.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним за підроблення документів. Санкція статті — штраф в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Йдеться про суму у розмірі 1 700 гривень.

Нагадаємо, уродженця Костянтинівки Донецької області було притягнуто до кримінальної відповідальності за те, що у 2023 році він двічі скоїв самовільне залишення частини.

Раніше у селищі Котельва на Полтавщині 25-річний чоловік не прийшов до ТЦК через хвору матір. Внаслідок цього відбулося судове засідання.