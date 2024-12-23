Отримав повістку, але не прийшов до військкомату — яке рішення суду

Суддя з вироком. Фото: depositphotos.com

На Полтавщині у селищі Котельва 25-річний чоловік отримав три роки позбавлення волі, але врешті залишився без покарання. Суд призначив йому рік іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку, опублікованому у Єдиному реєстрі судових рішень від 5 грудня цього року.

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Чоловік неодружений та має підробіток в агрофірмі "Маяк". Він 12 серпня цього року пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) у терцентрі комплектування та соцпідтримки. В результаті був визнаний придатним до служби.

Вже наступного дня він мав з’явитися для відправлення у військову частину, однак проігнорував повістку. Його дії кваліфікували як ухилення від призову.

У суді обвинувачений свою вину визнав. Він заявив, що не може залишити хвору та непрацюючу матір. При цьому жінка немає ні інвалідності, ні документів, що вона потребує стороннього догляду немає.

Врешті чоловіка звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, що у Рівненській області військовозобов'язаному двічі вручали бойову повістку, однак він ігнорував її. За вчинене фігуранта притягнули до кримінальної відповідальності.

Також ми писали, що у Львівській області мобілізовані чоловіки відмовилися виконувати накази командування. За вчинене їх притягнули до кримінальної відповідальності.