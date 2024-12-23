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Мужчина не пришел в ТЦК из-за больной матери — суд его не наказал

23 декабря 2024 22:33
Катерина Османская - Редактор
Получил повестку, но не пришел в военкомат — какое решение суда
Судья с приговором. Фото: depositphotos.com
Катерина Османская - Редактор

В Полтавской области в поселке Котельва 25-летний мужчина получил три года лишения свободы, но в итоге остался без наказания. Суд назначил ему год испытательного срока.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений от 5 декабря этого года.

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Мужчина не женат и имеет подработку в агрофирме "Маяк". Он 12 августа этого года прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) в терцентре комплектования и соцподдержки. В результате был признан годным к службе.

На следующий день он должен был явиться для отправления в воинскую часть, однако проигнорировал повестку. Его действия квалифицировали как уклонение от призыва.

В суде обвиняемый свою вину признал. Он заявил, что не может оставить больную безработную мать. При этом женщина не имеет ни инвалидности, ни документов, что она нуждается в постороннем уходе.

Наконец мужчину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Напомним, что в Ровенской области военнообязанному дважды вручали боевую повестку, однако он игнорировал ее. За совершенное фигуранта привлекли к уголовной ответственности.

Также мы писали, что во Львовской области мобилизованные мужчины отказались выполнять приказы командования. За совершенное их привлекли к уголовной ответственности.

суд армия мобилизация ТЦК и СП уклонисты судебные решения

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