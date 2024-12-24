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На Полтавщине мужчина купил фейковую справку ВВК — что решил суд

24 декабря 2024 08:02
Виктория Козырь - редактор
На Полтавщине мужчина принес в ТЦК поддельные документы — какой приговор суда
Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels
Виктория Козырь - редактор

В Полтавской области уроженец города Харьков купил через интернет поддельную справку военно-врачебной комиссии. После этого он пытался ее заверить в территориальном центре комплектования. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Житель села Смородщина этим летом через интернет заказал поддельные документы, в частности свидетельства о болезни и выписку из протокола заседания военно-врачебной комиссии, оформленные на его имя.

В июне возле станции метро "Студенческая" в Харькове он получил "документы" от неизвестного лица. Они якобы были выданы военно-медицинским клиническим центром Северного региона. Через неделю мужчина принес их в ТЦК, чтобы установить отметки о непригодности к военной службе.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным за подделку документов. Санкция статьи — штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Речь идет о сумме в размере 1 700 гривен.

Напомним, уроженец Константиновки Донецкой области был привлечен к уголовной ответственности за то, что в 2023 году он дважды совершил самовольное оставление части.

Ранее в поселке Котельва в Полтавской области 25-летний мужчина не пришел в ТЦК из-за больной матери. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Харьков Полтавская область мобилизация ВВК уклонисты судебные решения

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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