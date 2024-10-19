Військовий облік жінок - хто з жінок має перебувати на військовому обліку

Жінка-фармацевт. Фото: apau.org.ua

На військовому обліку мають бути обов’язково дві категорії жінок — ті, хто мають диплом чи професію медика, а також фармацевти. Усі інші жінки, які мають спеціальності, схожі на ті, які вказані у переліку Міноборони, мають право стати на облік добровільно.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Жінки на військовому обліку

В Україні військовозобов’язаними є не тільки чоловіки віком від 18 до 60 років.

На військовому обліку мають перебувати і жінки, зокрема, ті, які мають медичну освіту чи працюють у медичних закладах.

Хто має обов’язково стали на облік, крім медиків

Втім, під військовий облік підпадають не тільки жінки-медики.

Адвокат Юрій Айвазян підкреслив, що на військовому обліку мають перебувати жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули фармацевтичну спеціальність.

А от громадянки з іншою спеціальністю чи професією, споріднену із військово-обліковими спеціальностями із переліку Міноборони, можуть стати на військовий облік добровільно.

Нагадаємо, ми раніше писали, на яких посадах можуть задіяти жінок у ЗСУ у випадку примусової мобілізації.

Також ми повідомляли, чи можуть жінки-медики виїжджати з України під час війни.