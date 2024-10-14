Виїзд жінок за кордон - чи можуть виїжджати з України жінки з медосвітою

Жінки-медики. Фото: dzerkalo.media

Жінки-медики не мають обов’язково стояти на військовому обліку. Тому навіть під час дії воєнного стану такі громадянки мають право безперешкодно перетинати державний кордон України.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні не є обов’язковою мобілізація, як і військовий облік, громадянок жіночої статі.

Жінки, які мають медичну освіту, також не мають обов’язково стояти на військовому обліку.

Жодні документи не потрібні

У випадку, якщо жінка-медик не стоїть на військовому обліку, щодо неї не застосовуються ті обмеження, які стосуються військовозобов’язаних громадян.

Зокрема, таким жінкам не заборонено перетинати державний кордон під час дії воєнного стану.

Тож вони безперешкодно можуть виїжджати за межі України, при цьому їм не потрібно демонструвати на кордоні жодні додаткові документи, зокрема, дипломи про освіту.

Нагадаємо, попри те, що мобілізація жінок в Україні є добровільною, але навіть у такому випадку частині жінок можуть відмовити у проходженні військової служби.

Додамо, ми повідомляли про те, про те, що змінилося у законодавстві 2024 року щодо мобілізації жінок.