Выезд женщин за границу - могут ли уезжать из Украины женщины с медобразованием

Женщины-медики. Фото: dzerkalo.media

Женщины-медики не должны стоять на воинском учете. Поэтому даже во время действия военного положения такие гражданки имеют право беспрепятственно пересекать государственную границу Украины.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине не обязательна мобилизация, как и воинский учет, гражданок женского пола.

Женщины, имеющие медицинское образование, также не должны стоять на воинском учете.

Никакие документы не нужны

В случае, если женщина-медик не состоит на воинском учете, по отношению к ней не применяются те ограничения, которые касаются военнообязанных граждан.

В частности, таким женщинам не запрещено пересекать государственную границу во время военного положения.

Они беспрепятственно могут выезжать за пределы Украины, при этом им не нужно демонстрировать на границе никакие дополнительные документы, в частности, дипломы об образовании.

Напомним, несмотря на то, что мобилизация женщин в Украине добровольна, но даже в таком случае части женщин могут отказать в прохождении военной службы.

Добавим, мы сообщали о том, что изменилось в законодательстве 2024 года по мобилизации женщин.