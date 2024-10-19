Воинский учет женщин - кто из женщин должен состоять на военном учете

Не только медики — какие женщины должны состоять на воинском учете
На воинском учете должны быть обязательно две категории женщин — имеющие диплом или профессию медика, а также фармацевты. Все другие женщины, имеющие специальности, похожие на те, которые указаны в перечне Минобороны, имеют право встать на учет добровольно.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Женщины на воинском учете
В Украине военнообязанными являются не только мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.
На воинском учете должны находиться и женщины, в частности, имеющие медицинское образование или работающие в медицинских учреждениях.
Имеющие обязательно стали на учет, кроме медиков
Впрочем, под воинский учет подпадают не только женщины-медики.
Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что на воинском учете должны состоять женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование и получили фармацевтическую специальность.
А вот гражданки с другой специальностью или профессией, родственные военно-учетным специальностям из перечня Минобороны, могут стать на воинский учет добровольно.
Напомним, мы ранее писали, на каких должностях могут задействовать женщины в ВСУ в случае принудительной мобилизации.
Также мы сообщали, могут ли женщины-медики уезжать из Украины во время войны.
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