На Вінниччині судили водія вантажівки, який не з'явився до ТЦК через роботу

Вантажівка біля елеватора. Ілюстративне фото: Latifundist

У Вінницькій області судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК після отримання повістки. Він пояснив, що мав відвезти зерно на елеватор.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

11 січня 2024 року чоловік пройшов ВЛК, де його визнали придатним до військової служби. Відомо, що зауважень до стану здоров’я з боку лікарів не було, а військовозобов'язаний не повідомляв про можливі хвороби.

Після цього чоловік прибув до пункту збору, де йому вручили повістку для прибуття 24 січня 2024 року. Він повідомив, що не зможе прибути, але не надав ніяких підтверджувальних документів.

Під час суду він пояснив, що працює водієм вантажного автомобіля і здійснює перевезення самостійно. На той момент авто було завантажене пшеницею, яку він мав перевезти за договором до Одеської області.

Водій розумів, що може не встигнути повернутися до дати необхідного візиту до ТЦК, але не повідомляв про це. Він визнав свою провину та зазначив, що усвідомлював вчинення злочину.

Потім боявся йти до військкомату, оскільки боявся, що після повторної мобілізації може не повернутися додому. За словами чоловіка, на його утриманні перебуває двоє неповнолітніх дітей.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові судили чоловіка, який відмовився від "бойової" повістки.

А на Прикарпатті відбувся суд над чоловіком, який не прийшов до ТЦК, бо в нього защемило спину.