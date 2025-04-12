В Винницкой области судили водителя грузовика, который не явился в ТЦК из-за работы

Грузовик возле элеватора. Иллюстративное фото: Latifundist

В Винницкой области судили мужчину, который не явился в ТЦК после получения повестки. Он объяснил, что должен был отвезти зерно на элеватор.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

11 января 2024 года мужчина прошел ВВК, где его признали годным к военной службе. Известно, что замечаний к состоянию здоровья со стороны врачей не было, а военнообязанный не сообщал о возможных болезнях.

После этого мужчина прибыл в пункт сбора, где ему вручили повестку для прибытия 24 января 2024 года. Он сообщил, что не сможет прибыть, но не предоставил никаких подтверждающих документов.

Во время суда он пояснил, что работает водителем грузового автомобиля и осуществляет перевозки самостоятельно. На тот момент авто было загружено пшеницей, которую он должен был перевезти по договору в Одесскую область.

Водитель понимал, что может не успеть вернуться к дате необходимого визита в ТЦК, но не сообщал об этом. Он признал свою вину и отметил, что осознавал совершение преступления.

Затем боялся идти в военкомат, поскольку боялся, что после повторной мобилизации может не вернуться домой. По словам мужчины, на его иждивении находится двое несовершеннолетних детей.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове судили мужчину, который отказался от "боевой" повестки.

А на Прикарпатье состоялся суд над мужчиной, который не пришел в ТЦК, потому что у него защемило спину.