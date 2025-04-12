Військовозобов'язаний відмовився від "бойової" повістки — яке покарання обрав для нього суд

Будівля Ленінського районного суду міста Харкова. Фото: ln.hr.court.gov.ua

У Харкові чоловік відмовився від "бойової' повістки. За ухилення від мобілізації його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Ленінський районний суд міста Харкова ухвалив 3 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант 1 серпня 2023 року прибув за викликом до ТЦК та СП, після чого пройшов ВЛК. Чоловіка визнали придатним до військової служби та хотіли вручити йому повістку на відправку до військової частини, однак отримувати документ військовозобов'язаний відмовився.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений не визнав свою провину. Чоловік заявив, що до військкомату його забрали, не давши можливості скористуватися послугами адвоката, а представники ТЦК та СП йому погрожували.

Суд визнав фігуранта винним. За вчинене чоловік має провести три роки у в'язниці. Щоправда, наразі рішення суду ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Житомирській області винесли вирок військовозобов'язаному, який проігнорував повістку. Раніше військові частини неодноразово відмовляли цьому чоловіку в зарахуванні на службу.

Також ми повідомляли, що киянина засудили до ув'язнення за ухилення від військового призову. Попри те, що ВЛК визнала фігуранта придатним до служби, він написав відмову від мобілізації.