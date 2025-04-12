Военнообязанный отказался от "боевой" повестки — какое наказание избрал для него суд

Здание Ленинского районного суда города Харькова. Фото: ln.hr.court.gov.ua

В Харькове мужчина отказался от "боевой" повестки. За уклонение от мобилизации его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Ленинский районный суд города Харькова принял 3 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант 1 августа 2023 года прибыл по вызову в ТЦК и СП, после чего прошел ВВК. Мужчину признали пригодным к военной службе и хотели вручить ему повестку на отправку в воинскую часть, однако получать документ военнообязанный отказался.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый не признал свою вину. Мужчина заявил, что в военкомат его забрали, не дав возможности воспользоваться услугами адвоката, а представители ТЦК и СП ему угрожали.

Суд признал фигуранта виновным. За содеянное мужчина должен провести три года в тюрьме. Правда, на данный момент решение суда еще можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Житомирской области вынесли приговор военнообязанному, который проигнорировал повестку. Ранее воинские части неоднократно отказывали этому мужчине в зачислении на службу.

Также мы сообщали, что киевлянина приговорили к заключению за уклонение от военного призыва. Несмотря на то, что ВВК признала фигуранта пригодным к службе, он написал отказ от мобилизации.