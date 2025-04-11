Чоловік не з'явився в ТЦК через хворобу — що вирішив суд

Молоток судді. Фото: LexInform

На Івано-Франківщині судили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Він пояснив це тим, що не зміг прийти в ТЦК через погіршення стану здоров'я.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Військовозобов'язаний пройшов у лютому 2024 року ВЛК. Його визнали обмежено придатним до служби. Підстав для відстрочки в чоловіка не було. ТЦК відібрав його для відправки у навчальний центр ЗСУ. Після проходження військово-лікарської комісії чоловікові вручили повістку.

У зазначений час військовозобов'язаний не прибув до ТЦК. Свою вину в суді чоловік повністю визнав. Він пояснив, що в дружини після того, як вона дізналась про його мобілізацію, стався гіпертонічний криз. За словами чоловіка, вночі він надавав їй медичну допомогу.

Також обвинувачений зазначив, що в нього у самого погіршився стан здоров'я. У чоловіка защемило поперековий відділ хребта, в результаті чого він втратив свідомість. Дружина викликала медиків, які вкололи йому знеболювальні. Обвинувачений заявив, що саме тому не зміг прибути до ТЦК. Чоловік додав, що прохворів десять днів.

Вирок суду

Суд врахував щире каяття військовозобов'язаного. Його визнали винним та призначили покарання у вигляді півтора року іспитового терміну.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що киянин відмовився мобілізуватись. Чоловіка визнали винним та призначили покарання.

Також ми повідомляли про те, що в Івано-Франківській області судили пенсіонера. Чоловік допомагав знайомому уникнути мобілізації.