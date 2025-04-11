Мужчина не явился в ТЦК из-за болезни — что решил суд

Молоток судьи. Фото: LexInform

На Ивано-Франковщине судили мужчину, который уклонился от мобилизации. Он объяснил это тем, что не смог прийти в ТЦК из-за ухудшения состояния здоровья.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Военнообязанный прошел в феврале 2024 года ВВК. Его признали ограниченно годным к службе. Оснований для отсрочки у мужчины не было. ТЦК отобрал его для отправки в учебный центр ВСУ. После прохождения военно-врачебной комиссии мужчине вручили повестку.

В указанное время военнообязанный не прибыл в ТЦК. Свою вину в суде мужчина полностью признал. Он пояснил, что у жены после того, как она узнала о его мобилизации, произошел гипертонический криз. По словам мужчины, ночью он оказывал ей медицинскую помощь.

Также обвиняемый отметил, что у него у самого ухудшилось состояние здоровья. У мужчины защемило поясничный отдел позвоночника, в результате чего он потерял сознание. Жена вызвала медиков, которые вкололи ему обезболивающие. Обвиняемый заявил, что именно поэтому не смог прибыть в ТЦК. Мужчина добавил, что проболел десять дней.

Приговор суда

Суд учел искреннее раскаяние военнообязанного. Его признали виновным и назначили наказание в виде полутора лет испытательного срока.

Напомним, ранее мы писали о том, что киевлянин отказался мобилизоваться. Мужчину признали виновным и назначили наказание.

Также мы сообщали о том, что в Ивано-Франковской области судили пенсионера. Мужчина помогал знакомому избежать мобилизации.