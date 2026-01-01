Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Не отримав повістку на пошті — як швидко ТЦК оголосить розшук

Не отримав повістку на пошті — як швидко ТЦК оголосить розшук

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 21:40
Повістки на пошті - розшук ТЦК за неотриману повістку
Співробітники ТЦК оформлюють документи. Фото: Вінницький ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин, який не з’явився до територіального центру комплектування за повісткою, може бути оголошений у розшук ТЦК. Але цей факт не вплине на його можливість оформити відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Час на оголошення розшуку ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який наприкінці минулого року отримав сповіщення про повістку на пошті, але не отримав її.

Чоловік поцікавився, як швидко територіальний центр комплектування може оголосити його у розшук через неявку за повісткою.

Громадянин уточнив, що саме в цей час намагається працевлаштуватися у коледж на педагогічну посаду і отримати відстрочку від мобілізації.

"Якщо Ваше питання пов'язане із розшуком ТЦК, то маєте час, допоки останній не виявить правопорушення та не внесе відповідні дані до Реєстру", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Після цього, підкреслив юрист, звернення до Нацполіції формується автоматично.

Все залежить від конкретного центру

Таким чином, конкретні часові рамки у законодавстві не визначені.

"Отже, визначеного строку не існує та все залежить від ТЦК, в якому Ви перебуваєте на обліку", — підкреслив Айвазян.

Також, адвокат наголосив на тому, що перебування у розшуку не є перепоною для працевлаштування.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи будуть в 2026 році надсилати бойові повістки поштою.

Додамо, ми повідомляли про те, на що українцям варто звертати увагу під час вручення повістки на вулиці.

пошта повістки ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації