Повістки на пошті - розшук ТЦК за неотриману повістку

Співробітники ТЦК оформлюють документи. Фото: Вінницький ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин, який не з’явився до територіального центру комплектування за повісткою, може бути оголошений у розшук ТЦК. Але цей факт не вплине на його можливість оформити відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Час на оголошення розшуку ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який наприкінці минулого року отримав сповіщення про повістку на пошті, але не отримав її.

Чоловік поцікавився, як швидко територіальний центр комплектування може оголосити його у розшук через неявку за повісткою.

Громадянин уточнив, що саме в цей час намагається працевлаштуватися у коледж на педагогічну посаду і отримати відстрочку від мобілізації.

"Якщо Ваше питання пов'язане із розшуком ТЦК, то маєте час, допоки останній не виявить правопорушення та не внесе відповідні дані до Реєстру", — пояснив громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Після цього, підкреслив юрист, звернення до Нацполіції формується автоматично.

Все залежить від конкретного центру

Таким чином, конкретні часові рамки у законодавстві не визначені.

"Отже, визначеного строку не існує та все залежить від ТЦК, в якому Ви перебуваєте на обліку", — підкреслив Айвазян.

Також, адвокат наголосив на тому, що перебування у розшуку не є перепоною для працевлаштування.

