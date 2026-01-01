Відео
Головна ТЦК Бойова повістка ТЦК поштою в 2026 році — чи очікувати такого

Бойова повістка ТЦК поштою в 2026 році — чи очікувати такого

Ua ru
Дата публікації: 1 січня 2026 06:30
Бойові повістки поштою 2026 - що зміниться
Повістка поштою. Фото: "Суспільне"

Попри те, що формально, після змін у законодавстві, мобільні розпорядження, або ж бойові повістки, можна надсилати поштою, а не вручати особисто, ця практика поки не набула поширення. В 2026 році теж навряд чи варто очікувати таких кроків від ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Бойових повісток поштою не варто очікувати

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який поцікавився Як часто на практиці відкриваються кримінальні справи за неявку по бойовій повістці, що була надіслана поштою.

Також чоловік уточнив, наскільки поширеною є практика надсилання таких повісток поштою і чи варто цього чекати в 2026 році.

Коментуючи таку ситуацію, адвокат Юрій Айвазян зазначив, що станом на сьогодні практика надсилання мобілізаційного розпорядження поштою не є поширеною і навряд чи наступного року щось принципово зміниться.

"На моїй практиці ще не було жодного такого випадку", — запевнив юрист.

Кримінальну справу теж навряд чи відкриють

Щодо відкриття кримінальної справи, то і це, на думку Айвазян, також є під великим питанням.

"Справа в тому, що доведеться доводити, що Ви умисно ухилились від мобілізації, а це можна зробити тільки тоді, коли є достовірне підтвердження того, що мобілізаційне розпорядження Ви отримали та не з'явилися за ним", — підкреслив адвокат.

Тож 2026 року не варто очікувати активного поширення практики розсилань бойових повісток поштою.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть бойову повістку залишити у дверях.

Додамо, ми повідомляли про те, коли кримінальну справу за неотримання бойової повістки поштою можуть закрити.

пошта Кримінал повістки військовозобов'язані бойова повістка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
