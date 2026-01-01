Боевые повестки по почте 2026 - что изменится

Повестка по почте. Фото: "Суспільне"

Несмотря на то, что формально, после изменений в законодательстве, мобильные распоряжения, или боевые повестки, можно отправлять по почте, а не вручать лично, эта практика пока не получила распространения. В 2026 году тоже вряд ли стоит ожидать таких шагов от ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Боевых повесток по почте не стоит ожидать

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который поинтересовался Как часто на практике открываются уголовные дела за неявку по боевой повестке, которая была отправлена по почте.

Также мужчина уточнил, насколько распространена практика отправки таких повесток по почте и стоит ли этого ждать в 2026 году.

Комментируя такую ситуацию, адвокат Юрий Айвазян отметил, что на сегодня практика отправки мобилизационного распоряжения по почте не является распространенной и вряд ли в следующем году что-то принципиально изменится.

"На моей практике еще не было ни одного такого случая", — заверил юрист.

Уголовное дело тоже вряд ли откроют

Что касается открытия уголовного дела, то и это, по мнению Айвазян, также под большим вопросом.

"Дело в том, что придется доказывать, что Вы умышленно уклонились от мобилизации, а это можно сделать только тогда, когда есть достоверное подтверждение того, что мобилизационное распоряжение Вы получили и не явились за ним", — подчеркнул адвокат.

Поэтому в 2026 году не стоит ожидать активного распространения практики рассылок боевых повесток по почте.

