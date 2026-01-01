Видео
Україна
Не получил повестку на почте — как быстро ТЦК объявит розыск

Не получил повестку на почте — как быстро ТЦК объявит розыск

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 21:40
Повестки на почте - розыск ТЦК за неполученную повестку
Сотрудники ТЦК оформляют документы. Фото: Винницкий ТЦК

Военнообязанный гражданин, который не явился в территориальный центр комплектования по повестке, может быть объявлен в розыск ТЦК. Но этот факт не повлияет на его возможность оформить отсрочку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Время на объявление розыска ТЦК

К юристам обратился гражданин, который в конце прошлого года получил уведомление о повестке на почте, но не получил ее.

Мужчина поинтересовался, как быстро территориальный центр комплектования может объявить его в розыск из-за неявки по повестке.

Гражданин уточнил, что именно в это время пытается трудоустроиться в колледж на педагогическую должность и получить отсрочку от мобилизации.

"Если Ваш вопрос связан с розыском ТЦК, то есть время, пока последний не обнаружит правонарушение и не внесет соответствующие данные в Реестр", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.

После этого, подчеркнул юрист, обращение в Нацполицию формируется автоматически.

Все зависит от конкретного центра

Таким образом, конкретные временные рамки в законодательстве не определены.

"Следовательно, определенного срока не существует и все зависит от ТЦК, в котором Вы находитесь на учете", — подчеркнул Айвазян.

Также, адвокат отметил, что пребывание в розыске не является препятствием для трудоустройства.

Напомним, мы ранее писали о том, будут ли в 2026 году присылать боевые повестки по почте.

Добавим, мы сообщали о том, на что украинцам стоит обращать внимание во время вручения повестки на улице.

почта повестки ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
