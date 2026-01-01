Повестки на почте - розыск ТЦК за неполученную повестку

Не получил повестку на почте — как быстро ТЦК объявит розыск
Военнообязанный гражданин, который не явился в территориальный центр комплектования по повестке, может быть объявлен в розыск ТЦК. Но этот факт не повлияет на его возможность оформить отсрочку.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Время на объявление розыска ТЦК
К юристам обратился гражданин, который в конце прошлого года получил уведомление о повестке на почте, но не получил ее.
Мужчина поинтересовался, как быстро территориальный центр комплектования может объявить его в розыск из-за неявки по повестке.
Гражданин уточнил, что именно в это время пытается трудоустроиться в колледж на педагогическую должность и получить отсрочку от мобилизации.
"Если Ваш вопрос связан с розыском ТЦК, то есть время, пока последний не обнаружит правонарушение и не внесет соответствующие данные в Реестр", — пояснил гражданину адвокат Юрий Айвазян.
После этого, подчеркнул юрист, обращение в Нацполицию формируется автоматически.
Все зависит от конкретного центра
Таким образом, конкретные временные рамки в законодательстве не определены.
"Следовательно, определенного срока не существует и все зависит от ТЦК, в котором Вы находитесь на учете", — подчеркнул Айвазян.
Также, адвокат отметил, что пребывание в розыске не является препятствием для трудоустройства.
