Скільки чоловіків не оновили дані у ТЦК — відповідь нардепки

Чоловік у ТЦК. Фото: УНІАН

Нардепка від "Слуги Народу" Галина Янченко назвала, скільки чоловіків призовного віку не оновили дані у територіальних центрах комплектування. За її словами, йдеться про 1,5 мільйона чоловіків.

Про це Галина Янченко розповіла в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 14 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Оновлення даних у ТЦК

"Півтора мільйона чоловіків призовного віку не оновили дані, тобто це означає, що якщо їх десь зупинить ТЦК, то все — привіт навчальні центри. Навіть, якщо вони знайдуть собі роботу на оборонному підприємстві, а оборонне підприємство може забронювати 100% своїх працівників, то для того, щоб влаштуватися, раніше цим чоловікам потрібно було пройти ВЛК і оновити дані. І от на ВЛК їх чекали ТЦК", — зазначила Янченко.

За її словами, фактично було "замкнено коло". З одного боку, в оборонних підприємствах критично не вистачає людей, а з іншого — багато українців не оновили дані у ТЦК та ховаються.

Нардепка зазначила, що ухвалений минулого тижня законопроєкт її авторства, а також Давида Арахамії та Олександра Завітневича, покликаний розірвати це коло.

"Цей законопроєкт дає можливість оборонним підприємствам, якщо вони зацікавлені в якомусь працівнику, навіть, якщо в нього є проблеми з оновленням даних, забронювати його — "заморозити" тимчасово на 45 днів", — каже Янченко.

За цей період чоловік повинен пройти ВЛК, з’явитися в резерві й отримати офіційне бронювання. Нардепка зауважила, що це допоможе оборонній промисловості отримати потенційний людський ресурс, а чоловікам — отримати шанс повернутися до активного економічного життя, знайти роботу, заробляти й зміцнювати обороноздатність країни.

Крім того, наразі в оборонній сфері зарплати від 20-30 тисяч гривень для базових посад до декількох тисяч доларів для висококваліфікованих спеціалістів та інженерів.

Нагадаємо, нардеп Олександр Федієнко заявив про збір відгуків про роботу ТЦК. Він закликав до участі військовослужбовців та представників громадянського суспільства.

Раніше адвокатка Наталя Гнатик заявила, що військовозобовʼязаних, які сплатили штраф від ТЦК, можуть повторно оголосити в розшук.