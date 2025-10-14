Видео
Україна
Видео

Нардеп назвала, сколько мужчин не обновили данные в ТЦК

Дата публикации 14 октября 2025 14:14
Сколько мужчин не обновили данные в ТЦК — ответ нардепки
Мужчина в ТЦК. Фото: УНИАН

Нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко назвала, сколько мужчин призывного возраста не обновили данные в территориальных центрах комплектования. По ее словам, речь идет о 1,5 миллиона мужчин.

Об этом Галина Янченко рассказала в эфире Ранок.LIVE во вторник, 14 октября.

Читайте также:

Обновление данных в ТЦК

"Полтора миллиона мужчин призывного возраста не обновили данные, то есть это означает, что если их где-то остановит ТЦК, то все — привет учебные центры.  Даже если они найдут себе работу на оборонном предприятии, а оборонное предприятие может забронировать 100% своих работников, то для того, чтобы устроиться, раньше этим мужчинам нужно было пройти ВВК и обновить данные. И вот на ВВК их ждали ТЦК", — отметила Янченко.

По ее словам, фактически был "замкнутый круг". С одной стороны, в оборонных предприятиях критически не хватает людей, а с другой — многие украинцы не обновили данные в ТЦК и скрываются.

Нардеп отметила, что принятый на прошлой неделе законопроект ее авторства, а также Давида Арахамии и Александра Завитневича, призван разорвать этот круг.

"Этот законопроект дает возможность оборонным предприятиям, если они заинтересованы в каком-то работнике, даже если у него есть проблемы с обновлением данных, забронировать его — "заморозить" временно на 45 дней", — говорит Янченко.

За этот период человек должен пройти ВВК, появиться в резерве и получить официальное бронирование. Нардеп отметила, что это поможет оборонной промышленности получить потенциальный человеческий ресурс, а мужчинам — получить шанс вернуться к активной экономической жизни, найти работу, зарабатывать и укреплять обороноспособность страны.

Кроме того, сейчас в оборонной сфере зарплаты от 20-30 тысяч гривен для базовых должностей до нескольких тысяч долларов для высококвалифицированных специалистов и инженеров.

Напомним, нардеп Александр Федиенко заявил о сборе отзывов о работе ТЦК. Он призвал к участию военнослужащих и представителей гражданского общества.

Ранее адвокат Наталья Гнатик заявила, что военнообязанных, которые оплатили штраф от ТЦК, могут повторно объявить в розыск.

Украина нардепы оборонная сфера ВВК ТЦК и СП
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
